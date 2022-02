Domácí futsalisté nezachytili nástup do utkání a první gól vsítili Slánští. Na konci akce byl Klusáček. Domácí borci se snažili o vyrovnání, ale toho se v prvním poločase nedočkali. Jiná branka už totiž nepadla, brankáři byli pozorní. Až po změně stran přišel lepší výkon Kutné Hory a s ním především góly. Byly hned čtyři. Hosté se už střelecky neprosadili a domácí mohli slavit.

„Vyhráli jsme zlepšenou hrou ve druhém poločase,“ ulevil si hrající trenér kutnohorského mužstva David Mukařovský. „Měli jsme dobrý pohyb bez míče, měli jsme solidní tlak do brány a opět nás podržel gólman,“ popsal hlavní atributy vítězství Mukařovský. „První poločas z naší strany tak dobrý nebyl. Prohrávali jsme nula jedna. Soupeř přijel s pěti hráči do pole a hráli stále s gólmanem v poli. My jsme je ve druhém dějství přejeli fyzicky,“ radoval se kouč vítězného týmu.

Další utkání hraje Kutné Hora v neděli na palubovce týmu MCE Slaný.

Branky: L. Laštovka, Mukařovský, Pacák, M. Král – Klusáček. Poločas: 0:1.

Kutná Hora: Dostál - Král, Biroš, Kosprd, Tuzar, D. Laštovka, L. Laštovka, Pacák, Mukařovský.