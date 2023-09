Disciplinární komise fotbalové asociace pro Čechy rozhodla o potrestání hlavního trenéra čáslavského A týmu Jakuba Svobody za jeho pozápasové vyjádření se k utkání 4. kola divizní skupiny C na půdě Ústí nad Orlicí. Trenér Čáslavi byl disciplinární komisí potrestán pozastavením činnosti na pět soutěžních utkání a peněžitou pokutou vy výši patnácti tisíc korun.

Trenér Jakub Svoboda | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Osobně se neztotožňuji s jakýmkoliv trestem ze strany disciplinární komise. Pětizápasový distanc s patnácti tisícovou pokutou v režimu amatérské soutěže považuji za absurdní,“ uvedl k rozsudku trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Je zde možnost odvolání se k vyšší instanci, kterou samozřejmě využiji,“ uzavřel kouč Čáslavi.

Svobodovi se nelíbilo řízení utkání na půdě Ústí nad Orlicí rozhodčím Lukášem Machýčkem, dokonce jej nařkl z toho, že z něj byl cítit alkohol během utkání. „Celé utkání devalvuje to, že jsme museli od začátku zápasu řešit výroky pana Machýčka, které byly namířeny proti našemu týmu. Navíc jsem měl v poločase od kluků informaci, že z hlavního sudího je na hřišti cítit alkohol, o čemž jsem se u postranní čáry ve druhém poločase osobně přesvědčil. Stejně tak i v kabině rozhodčích po utkání, kdy jsem tam byl jako vedoucí týmu,“ prozradil po zmíněném zápase kouč Svoboda, za což jej komise nyní potrestala.

Toho navíc pořádně naštvalo vyloučení obránce Pecy v devatenácté minutě. „Dostali jsme hned v 19. minutě naprosto vymyšlenou červenou kartu, kdy sice hráč domácích byl v lehkém kontaktu s naším obráncem Pecou, ale míč si ukopl, následně chvíli ještě běžel a skluzem zajel do brankáře Vyhnánka. Rozhodčí Machýček vzápětí vytáhl žlutou kartu, což jsme si původně mysleli, že je pro domácího útočníka za nevybíravý skluz do našeho brankáře. Ovšem okamžitě ji dal do kapsy a vytáhl červenou kartu, kterou ukázal obránci Pecovi,“ popsal inkriminovaný moment čáslavský kormidelník. „Pokud se přístup některých lidí ve fotbalovém prostředí nezmění, tak je to boj s větrnými mlýny,“ přidal.

Jenže místo zastání přišel trest pro Jakuba Svobodu.

K situaci následně také vydal klub z Ústí nad Orlicí oficiální vyjádřeni. „Fotbalový oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí se důrazně ohrazuje proti kampani vedené oddílem FK Čáslav v médiích a na sociálních sítích po skončení zápasu Ústí – Čáslav v divizi C dne 26. srpna. Tento duel proběhl za zcela standardních podmínek s tou výjimkou, že od úvodního hvizdu rozhodčího hráči i trenér hostujícího týmu hlasitě, hystericky a vulgárně komentovali každý výrok hlavního arbitra, který se možná mohl v této atmosféře dopustit pochybení, která ovšem rovnoměrně rozdělil na obě strany,“ stojí v prohlášení. „Kampaň vedená v bulvárních médiích i na sociálních sítích bezprecedentním způsobem poškozuje jméno našeho oddílu v očích sportovní i nesportovní veřejnosti. Na malém městě bude tato kauza rezonovat ještě hodně dlouho. Tento atak se nevybíravým způsobem dotýká všech hráčů, funkcionářů, dětí, jejich rodičů, příznivců našeho oddílu a v neposlední řadě také ostatních občanů mediálním balastem vláčeného města. Zcela rezolutně odmítáme podpásové útoky FK Čáslav, žádáme veřejnou omluvu, případně potrestání v rámci fotbalového hnutí. Pokud se podobné praktiky neúspěšného mužstva po každém prohraném utkání stanou normou, směřuje náš sport do hlubokého bláta,“ píše se v prohlášení klubu.

