Kádr Hlízova vstupuje do přípravného období téměř beze změn. Nikdo kádr neopustil a na příchodu byl kouč Linhart domluvený s dvěma hráči z nižších soutěží. „Oslovil jsem dva mladé kluky a oba zájem potvrdili. Tak uvidíme, jak to s nimi bude vypadat v následujících dnech. Měli by nastoupit do přípravy. Dále jsme jednali i s dalšími hráči, ale zatím to necháváme být. Uvidíme v dalších dnech,“ tajil konkrétní jména trenér hlízovského mužstva David Linhart.