Hlavně se začne hrát a skončí ty relativně zdlouhavé přípravy na sezonu plné mravenčí a často i administrativní práce. Těším se jako funkcionář, divák a doufám, že i jako hráč. I když už patřím spíše do veteránských lig.

Na co diváky nalákat?

Myslím, že můžeme navázat na závěr sezony, který se povedl. Hrálo se o postupy až do konce. Viděli jsme skvělý závěr čtvrté třídy, kde Nepoměřice otočily fantasticky druhý poločas posledního kola v Miskovicích a postoupily. Povedlo se finále Poháru Pralesa, Okresního poháru „O Stříbrný míč“ i Superpohár. Všude přišlo i hodně diváků, minimálně dvě stě lidí bylo na každém pohárovém finále. Tak doufám, že jsou lidé natěšeni na fotbal.

Fotbal ale postihla i jedna tragédie…

Samozřejmě celé léto kalí strašná nehoda rozhodčího Zdeňka Hejduka. Pro pozůstalé jsme zorganizovali veřejnou sbírku, kde je skoro 1,2 milionu korun. Díky všem jednotlivcům, ale i klubům, fotbalovým svazům. Zapojil se opravdu celý segment.

Co si od nové sezony slibujete?

Doufám, že soutěže budou napínavé, plné tolerance mezi hráči, funkcionáři i rozhodčími. Opět budeme nahrávat utkání a budeme se snažit dále propagovat fotbal jako produkt. Snažili jsme se zase rozložit zápasy po víkendu, některé kluby to sice nechtějí moc chápat, ale prostě nejde hrát všechna utkání v sobotu odpoledne. A já nechci sahat jen do zápasů nižších tříd. Navíc pokud chceme mít v okresním přeboru tři rozhodčí, musíme hlavně rozložit i ty zápasy okresního přeboru.

Máte nějakého favorita v nejvyšší okresní soutěži?

Právě v okresním přeboru se dá očekávat souboj posíleného Malešova se stabilně dobrým Suchdolem. Tam jde vidět, že se dlouhodobá práce vyplácí, navíc postavili nové kabiny. Ale nejen u nich, třeba Chotusice jsou na tom podobně, jen jim chybí ta třešnička na dortu v podobě A týmu úplně nahoře. Ale respekt a poděkování patří všem oddílům, které se snaží posouvat alespoň o trochu dále.

Máte nějaký vzkaz na startu sezony k hráčům, trenérů, rozhodčím, funkcionářům?

Rád bych apeloval na funkcionáře, kluby, ale i rozhodčí, aby navázali na relativně bezproblémovou minulou sezonu. Pevně věřím, že neuvidíme žádné excesy, že se soutěže odehrají v duchu fair play a s respektem k soupeřům. Pokud by se tak stalo, budeme opravdu nekompromisní. Doufám, že už většina lidí, co se kolem fotbalu motá pochopila, že to je zábava a vše se má odehrát hlavně na hřišti. Podívejme se teď na aktuální kauzu ve třetí lize, jak zase fotbal a důvěru v něj zasáhla.

V okresním přeboru bude startovat jen třináct účastníků, chybět budou Horní Bučice. Jak se to přihodilo?

Horní Bučice si to na posledních chvíli rozmyslely, moc mi tím radost neudělaly. Bohužel už jsme v polovině července nenašli žádného zájemce o start v okresním přeboru. Myslím, že kromě Záboří, které též postoupilo mimořádně, to měl někdo vzít. Okresní přebor se třinácti týmy jako extra velký problém nevidím, holt každý tým tam bude mít jedno volno.

Vytvořili jste naopak patnáctičlennou skupinu třetí třídy. Není to příliš mužstev na takovou soutěž?

Tam je to větším problémem, protože jsme museli nalosovat na šestnáct účastníků, což soutěž prodlouží o týden a ještě jsme tam museli vložit svátek 28. září. Doufám, že se to vrátí v další sezoně do normálu.

Co je tedy hlavně nového před startem okresních soutěží?

Jsem rád, že máme po dlouhých letech vlastní soutěž dorostu. To je krok kupředu. Zatím sice jen sedm týmů, ale věříme, že to bude jen lepší. Ve zbylých soutěžích mládeže to pojede standardně, týmů je víceméně stejně. Opět budeme pokračovat i v turnajích minipřípravky (3+0). Máme za sebou Superpohár mezi vítězem OP a Okresního poháru, s tím už jsme začali loni a přijde mi to fajn. Povedl se i model tzv. poháru Pralesa, kde týmy čtvrtých tříd, které mají v soutěži jen osm nebo devět zápasů si mohou dva až tři zápasy přidat. Novinkou je možnost sedmi střídání ve gřetí třídě. V okresním přeboru se bude střídat tedy pětkrát a klasicky, ve třetí třídě klasicky, ale sedmkrát a ve čtvrté třídě opakovaně - laicky hokejově - a to až sedm hráčů. Uvidíme, co to přinese, vyhodnotíme a řekneme si pak, co dále.

Okresní pohár se těší velké přízni, přihlásilo se dost týmů. S tím jste spokojený?

Pohár je hlavně před sezonou příprava a tak to týmy berou. Až od zářijového kola to začne nabírat grády a semifinále a finále to už je trofej blízko, tak k tomu tak týmy přistupují. Ale musím říci, že se nám pohár libí i se daří přilákat na finále diváky, ať již to bylo v Čáslavi nebo letos v Malešově.

Co říkáte na snížení počtu I.B tříd? Bude to mít zásadní vliv na okresní soutěže?

Tak může se to dotknout hlavně našich zástupců v I.B třídě, protože bude sestupovat místo třeba dvanácti týmů napříč I.B třídami najednou o čtrnáct více. Samozřejmě kdyby to naše týmy nezvládly, dotkne se to více sestupujících okresního přeboru i třetí třídy. Zjednodušeně, za každý sestup z I.B třídy přibude sestup i v soutěžích níže. V okresním přeboru to neplatí automaticky.

Má dojít také na zvýšení poplatků jednotlivých členů FAČRu ze dvou stovek na čtyři. To je dost razantní navýšení…

O tom, že se mají příspěvky zvýšit, byla víceméně shoda napříč. Myslím, že to snad hráči unesou. Je ale nutné spíše říci, co se bude dít s těmi penězi, to navýšení přinese cca padesát milionů. To nebylo, myslím, dostatečně vykomunikované a osobně si nemyslím, že to navýšení mělo, i kdyby z části, zůstat na FAČR. Preferoval bych v prvé řadě navýšení paušálů pro rozhodčí a podporu OFS a KFS. Případně též mládeže a mládežnických projektů v klubech třetích lig a divizí. Jen pro představu paušál sudího na utkání mladších či starších žáků je na okrese sto padesát korun. A třeba OFS hospodaří třeba s tří sty až čtyř sty tisíci na rok, kdy musí hradit jak provoz OFS, tak i svoje projekty.