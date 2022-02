Oba týmy hrály poprvé na trávě, kombinace tak poněkud vázla, zápas byl plný soubojů a v závěru trochu vyhecovaný.

„Soupeř hrál proti nám hodně zodpovědně, dobře nás dostupoval. V prvním poločase jsme hráli proti silnému větru a nemohli jsme se do soupeře dostat. Ten hrozil z rychlých brejků. Kombinace na přírodní trávě nám vázla, , nebyla ideální, prostě to nebylo ono,“ ulevil si trenér hlízovského mužstva David Linhart. „Druhá půle byla na jednu bránu a po rohové kopu jsme dali druhou branku, která rozhodla. Pak jsme šli čtyřikrát sami na brankáře, měli jsme i další šanci, ale nedáme nic ani do prázdné brány,“ litoval Linhart. „Spokojen jsem spíše s druhým poločasem, i když to bylo na konci zbytečně vyhrocené. Soupeř byl ale hodně slušný protivník, myslím, že by v I.A třídě obstál,“ chválil soka hlízovský kormidelník.

Putování po zimácích: Říčanská aréna má nového partnera a chystá změny

„Odehráli jsme dobrý zápas s kvalitním týmem. Poprvé jsme hráli na trávě a terén nebyl ideální, bylo to hlavně o soubojích, do toho foukal silný vítr a hra byla neurovnaná. Každopádně zápas splnil účel, zahráli jsme si s dobrým soupeřem,“ byl spokojený trenér hostujícího celku Radek Förster.

Branky: Král, Jarůněk – M. Jelínek. Poločas: 1:1.

Fotbal Hlízov: Míšek – M. Šváb, J. Růžička, P. Růžička, Šusta – Frejlach, Král, Šesták, Jarůněk - Puk, Vyhnánek, střídali T. Šváb, Maxa, Para, Tafel, Kosprd.

Uhlířské Janovice: Kmoch – Bílek, Kopecký, Zadražil, Beneš – Kopp, Kulhánek, Randlísek, Tancer - Marek, Jelínek, střídali Čermák, Srba, N. Marek, Barták.