V úvodních dvaceti minutách hry se šance střídaly na obou stranách. Čáslav dvakrát podržel brankář Beran, na druhé straně pak přesně mířil Vančura – 1:0.

Po půlhodině hry gólman Beran hasil únik soupeře jen za cenu vyloučení. Ovšem po domluvě obou celků mohl pokračovat ve hře. Čáslavští navíc dohrávali v plném počtu hráčů. „Za tento vstřícný krok bych chtěl trenérskému týmu soupeře poděkovat. Neměli jsme náhradního brankáře, navíc bychom v přípravě museli hrát dvě třetiny zápasu o jednoho muže méně. To by nikomu neprospělo a jsem rád, že soupeř naši prosbu vyslyšel,“ uvedl k inkriminovanému momentu trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

Kosmonosy do poločasové přestávky stihly ještě orazítkovat tyč Beranovy branky. Čáslavští pak v samém závěru promarnili brejkovou situaci.

O poločasové pauze putoval do sestavy mladý dorostenec Špičák, Fišr z juniorky a Konyvka. Obměněná sestava nezachytila úvod druhého poločasu a po dvou slepených brankách šly Kosmonosy do vedení – 1:2. V 70. minutě Kosmonosy přidaly další parádní branku, když jeden z jejich hráčů mířil zpoza vápna přímo do šibenice – 1:3.

Čáslavští se k ohrožení branky dostávali ve druhém poločase sporadicky. Za zmínku stojí snad jen střela sedmnáctiletého Šejvla, který o pár minut později musel střídat kvůli zranění kolene. K nelichotivému skóre se dopracovali fotbalisté Čáslavi svými hrubkami v závěru zápasu, kdy nejprve chybovali v rozehrávce a poté nereagovali na odražený míč – 1:5.

„S ohledem na utkání v Mladé Boleslavi jsme v zápase s Kosmonosy dali šanci mladíkům z juniorky a U19, ty doplnili vlastně jen tři hráči áčka, kteří na podzim stabilně hráli divizi,“ připomněl trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Musím říct, že v prvním poločase jsme nesehráli vůbec špatné utkání. Hráči, kteří se prezentovali v úvodních pětačtyřiceti minutách, nezklamali,“ podotkl Svoboda.

„Ve druhém poločase jsme již výrazně tahali za kratší konec. Nebyli jsme na míči, prakticky jsme se jen bránili a hráli na rychlé protiútoky. Tedy stylem, kterým se prezentovat nechceme. Nicméně kvalita byla na straně soupeře a svojí hrou nás k tomu donutil. Pro kluky z juniorky a dorostu to byla fotbalová maturita s divizním soupeřem. Škoda, že jsme ve druhém poločase nebyli odvážnější a dovolili soupeři diktovat tempo zápasu,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branka Čáslavi: 17. Vančura. Poločas: 1:0.

Čáslav: Beran – Kurka (60. Novák), Čáp, Trekoval (46. Špičák), Eisner – Vančura, Havrda (60. Klepal) – Dastych (46. Fišr), Papoušek (60. Šejvl, 70. Trekoval), Vilím (46. Konyvka) – Ronovský.