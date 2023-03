Divizní Čáslav, která bojuje o záchranu v soutěži, narazila v úvodním zápase jarní části sezony na ambiciózní Benátky nad Jizerou. Po utkání svítil na ukazateli skóre stav 2:2. Svůj první start za Čáslav si připsal gólman Miroslav Vlček. „Pro mě to bylo docela speciální utkání. V Čáslavi jsem se chodil na fotbal dívat a teď jsem si to zkusil na vlastní kůži. Škoda výsledku, měli jsme vyhrát,“ popsal svoji premiéru mezi třemi tyčemi v čáslavském dresu gólman Miroslav Vlček.

Jeho týmu nebylo v prvním poločase vůbec dobře. Prohrával totiž dvoubrankovým rozdílem. Oba góly dostal v rozmezí jediné minuty. A jak bylo po těle mladému brankáři? „To mi nebylo vůbec příjemně. Před zápasem jsme se chystali na to, že Benátky mají silné standardní situace. My jsme jim dvě nabídli a byly z toho dva góly. Škoda,“ litoval devatenáctiletý strážce čáslavské svatyně. „Do té doby jsme byli lepší, ale najednou jsme prohrávali o dva góly.“

Oba padly po standardních situacích. Výstavní byl především první gól z kopačky Šimečka. „Takový trestný kop asi nejde chytit. Bylo to zblízka, hned na hranici šestnáctky. A jejich hráč to trefil hodně dobře. S tím se nedalo nic dělat,“ přiznal Vlček.

Jenže Čáslav nesložila zbraně a nadechla se k zisku bodu. Alespoň jednoho. „Už jsem věřil, že získáme tři body. Dobře jsme vstoupili do druhé půle, dali jsme rychlé dva góly a to nás nakoplo. Tím jsme soupeře zaskočili,“ řekl gólman, který po změně stran tolik práce neměl. Jeho tým byl lepší a sahal po vítězství. „Jenže jsme trefili dvakrát břevno a jednou tyč. Měli jsme vyhrát, vzhledem k tomu, jak probíhal druhý poločas,“ zamyslel se brankář Čáslavi, který do týmu zamířil v zimní přestávce jako čerstvá akvizice.

V devatenácti letech tak nabírá zkušenosti mezi dospělými, navíc musí dirigovat obránce před sebou. A někteří z nich mají už něco za sebou. „Je to pro mě trošičku složitější, ale musím se od toho odprostit. Peter Mráz i Kamil Petrů to berou, je to prostě potřeba,“ dodal Miroslav Vlček, student akademie ve Světlé nad Sázavou.