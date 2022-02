FOTO: Průvan v sázavském kádru. Chuchla bude vítat hned pětici nových borců!

Posily? Ano. A rovnou to vypadá na pět „kousků“. V kádru sázavských fotbalistů hrajících krajskou I.B třídu to vypadá na pořádný průvan. Posílení ale bylo třeba. Mužstvo sice skončilo na podzim na osmé příčce, v tabulce skupiny D má ale jen čtrnáct bodů. A to fakt není mnoho. Sázava vyhrála čtyři zápasy, sedm jich prohrála. Na jaře bude mít co napravovat a k tomu mají pomoci noví hráči.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Sázava | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sázavští bafuňáři už tři borce ulovili a mají jistotu, že budou na jaře nosit jejich dres. Jsou již jejich hráči. Z Uhelných skladů přišel sedmadvacetiletý Luděk Steinocher, kdysi hráč Dukly Praha, stejně starý je i Ondřej Ksandr z Řeporyjí, ten nakoukl do Dukly a Sparty. Třetím do party z „hotových“ borců je třicetiletý Tomáš Koubek, který má mimo jiné sparťanskou a klokanní minulost. Ten přichází rovněž z Uhelných skladů. V jednání jsou ještě další dva fotbalisté. „O dalších dvou zatím nechci mluvit nahlas. Ještě nejsou naši, i když je to na dobré cestě a snad se to povede,“ mlží hrající trenér sázavské družiny Pavel Chuchla. „Celkem bychom tak měli získat pět nových hráčů, všichni přichází z Prahy. Jde o šikovné hráče, nyní jsme ve fázi okoukávání,“ culí se Chuchla. FOTO: Hora v přípravě tápe. Kouče Holíka zklamal především druhý poločas Naopak kádr zatím nikdo neopustil, takže konkurence by se měla rapidně zvýšit. Sázava začala s přípravou už 18. ledna. Mužstvo trénuje dvakrát týdně a k tomu v sobotu dopoledne. „Začali jsme ale hodně zvolna, abychom se rozkoukali,“ uvedl dobře naladěný kouč sázavského týmu. „Minulé roky jsme toho v zimě moc nenatrénovali, teď jsme začali dříve než předešlé sezony. Ale zatím žádná křeč,“ zasmál se Chuchla. Od 17. února budou sázavští fotbalisté na soustředění v Jindřichově Hradci, pobyt mimo domov bude třídenní. „Tam budeme hlavně využívat hřiště s umělou trávou. Podmínky u nás nejsou z hlediska hřiště ideální, proto nám poslouží i to soustředění. Budeme samozřejmě dělat i na kondici, ale hlavně budeme na hřišti a to je pro nás dobře,“ zdůraznil kouč osmého celku tabulky I.B třídy. Mužstvo by mělo odehrát pět přípravných utkání. Plánovanými protivníky jsou Velké Popovice, Plaňany, Kunratice, Liblice a Libodřice. „Jde o týmy od I.A třídy až po kvalitní celky okresního přeboru. Pro nás to bude dobrá prověrka, soupeři budou přibližně na naší úrovni,“ doplnil Pavel Chuchla.

