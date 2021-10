SKP Kolín - NPC Kutná Hora 10:8

Utkání začalo celkem svižně a v otevřené hře se hrálo nahoru - dolů. Hosté byli pohyblivější, ale první gólovku řešil hostující brankář Vokoun. Ten byl pro svůj tým mužem číslo jedna, neboť v průběhu zápasu zneškodnil minimálně další čtyři jasné šance domácích. Do vedení šli hosté, ale vzápětí domácí srovnali. Tak vlastně vypadal obraz celé hry v prvním poločase, kdy hosté z každé střely posouvali skóre a domácí jen dotahovali.

Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Domácí útočili, ale hosté jednoduše dávali branky. Zlom však přišel ve 31. minutě zápasu, kdy domácí třemi góly v řadě otočili skóre a v podstatě rozhodli o svém vítězství. Všechny góly padly po krásných kombinačních akcí. Finišující závěrečný tlak hostujícího týmu, který ještě dokázal snížit na rozdíl jedné branky, se rozpadl po faulu na domácího Škopka, který byl dokonce za žlutou kartu. Následoval trestný kop, ve kterém byl domácí tým úspěšný. Poslední vteřiny zápasu již zvrat pro bojující hosty nepřinesly.

„Zápas s houževnatým soupeřem se pro nás vůbec nevyvíjel dobře. Hostům jsme v podstatě čtyři branky darovali a museli tak dotahovat skórové manko. Navíc náš tým nastoupil v naprosto neznámé sestavě, ve které se objevilo až pět nových hráčů, kteří se vlastně ani neznali. To bylo jistě na naší trochu zmatené hře znát. Obměnili jsme brankáře Blážu s Jílkem, ten nastoupil do hry dokonce jako hráč. Do sestavy se vrátil po pěti letech exligový Váňa, který se uvedl hned pěti góly a také ukrajinský bývalý ligový hráč Roman Lytviněnko. Ten se sice rozjížděl ve svém výkonu pomalu, ale nakonec potvrdil, že bude pro náš tým velkou posilou,“ shrnul derby hrající trenér Kolína Michal Škopek.

„První krajský zápas a hned derby v Kolíně! V nohách pouze jeden trénink v hale, takže místo taktických šachů jsme vsadili na nadšení. Naše chuť užít si futsalový mač překvapila i soupeře, který spoléhal především na své zkušenosti. K velké škodě jsme v prvním poločase neudrželi vedení pět tři a dovolili Kolínu v poslední vteřině první půle proměnit penaltu. To nám ve druhé půli vzalo trochu vítr z plachet a soupeř toho beze zbytku využil. Sečteno a podtrženo, i přes konečný výsledek jsme podali dobrý výkon a k bodům chybělo málo. Pro příště poučení pro nás, a pro kluky z Kolína velká gratulace," okomentoval utkání kapitán hostů David Mukařovský.

Branky: Váňa 5, Lytviněnko 2, Horáček, Kovařík, Slezák – Černohlávek 3, Mukařovský 3, Laštůvka 2. Rozhodčí: Hervert, Vala. Divíci: 40., ŽK: 0:1. Poločas: 4:5.

SKP Kolín: Bláža - Škopek, Velčovský, Lytviněnko, Horáček - Slezák, Váňa, Jílek, Kovařík.

NPC Kutná Hora: R. Vokoun - Černohlávek, Mukařovský, Laštůvka, Kalfiřt - Pacák, L. Vokoun, Tůma, Dostál – Jeřábek.