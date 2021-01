Exligový fotbalista a reprezentant do 21 let pokračuje v projektu svých vlastních fotbalových kempů ve spolupráci s klubem SK Malešov. V létě přichystal současný trenér Světlé nad Sázavou hodně zajímavý a bohatý program pro mladé fotbalové zájemce.

Tomáš Frejlach chystá Příměstský fotbalový kemp v Malešově. | Foto: Deník / Archiv VLP

Samotný fotbalový kemp bude mít dva turnusy. Ten první se uskuteční od 19. do 23. července 2021 a druhý od 26. do 30. července. Program bude vždy od 8 do 16 hodin. Cena za celý turnus je 2.900 Kč. „V ceně je dres, celodenní strava, pitný režim a náklady všech plánovaných aktivit a výletů,“ upřesnil Tomáš Frejlach.