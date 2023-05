Fotbal a golf se zdají být neslučitelnými sporty, ale zdání klame. Už před třiceti lety přišli ve Skandinávii na to, už když oba sporty spojíte, vyjde vám vynikající zábava. Dnes je fotbalgolf už populární také v Česku, kam pronikl před deseti roky a za tu dobu už stihl uspořádat dvě mistrovství světa v Rumburku. Nyní přišla třetí vrcholná akce nasměrovaná na krásné hřiště v Pavlíkově u Rakovníka – mistrovství Evropy.

Mistrovství Evropy ve fotbalgolfu Pavlíkov 2023. Tomáš Neumann představuje areál na mapce. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Pokud budete hledat za umístěním vrcholných akcí na tuzemská hřiště konkrétní postavu, všechny cesty vás budou vést k Tomáši Neumannovi. Dlouho byl znám hlavně jako trenér futsalové reprezentace ČR, před časem byl pak zvolen do čela Středočeského krajského fotbalového svazu a pak i do výkonného výboru FAČR. U fotbalgolfu je ale od jeho českých začátků.

Byl u vybudování českých hřišť a je členem vedení světové organizace fotbalgolfu WFGH. „Máme díky tomu silnou pozici a už třetí velký turnaj,“ usmívá se Neumann.

V Pavlíkově nad romantickou Berounkou vzniklo hřiště před několika málo lety. Jsou zde okruhy zábavní i profi, obě mají 18 jamek. Hra se podobá trochu minigolfu, protože musíte překonávat jak přírodní, tak umělé překážky. Nehrajete ovšem holí a míčkem, ale kopete fotbalovým míčem.

Zdroj: CFGH

Nejpřesnější byli při evropském šampionátu dánští favorité. Dvojice vyhráli v pátek Anders Bollerup a Michael Krag, česká dvojka Čeřovský – Košíček skončila hned za nimi. V ženách kralovala rovněž dvojka z Jutského polostrova Mette Stisen a Lotte Vahlkvist. „Fotbalgolf vznikl před třiceti lety v severských zemích, ze Švédsku a Dánsku, kde je to dnes prakticky národní sport a mají špičkové hráče,“ vysvětlil Tomáš Neumann.

Dán Anders Bollerup ovládl rovněž čtyřkolovou soutěž jednotlivců, neprestižnější kategorii. Mezi ženami nabourala severskou hegemonii Němka Stephanie Beiser. „V Německu je obrovský boom fotbalgolfu. Roste tam jedno hřiště za druhým a mají dnes už největší členskou základnu,“ přibližuje Neumann.

Ale pěsti pochopitelně držel hlavně Čechům, kteří se mezi 233 závodníky neztratili, dokonce ani ti domácí přímo z Pavlíkova. V mužích patřili mezi nejlepší Josef Pekárna, Tomáš Bican a Milan Berecz, těsně za desítkou pak skončili Josef Šnídl a Jan Hájek. Mezi ženami byla nejlepší Češka čtvrtá Blanka Němcová z Plzně. Domácí Lenka Dobešová, Kamila Martínková, Jitka Tomanová a Lenka Žemličková se prodraly do elitní třicítky. V soutěži juniorů pak dominoval Michal Mareš z Nebeské Rybné, třetí skončil domácí Vojtěch Šnídl a sedmý Josef Žemlička.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Celkem dorazili fotbalgolfisté z deseti zemí. Zápolili po nalosovaných skupinkách a ne vždy bylo jednoduché domluvit se. Univerzální angličtina selhávala třeba při komunikaci s jinak výbornou maďarskou soutěžící… K hádkách a sporům však nedocházelo. „Na téhle úrovni už to všichni berou hodně prestižně, ale že by se hráči hádali, to tady není,“ vyloučil Tomáš Neumann.

A za úspěchy domácích borců byl rád. „Troufám si tvrdit, že jsme na vzestupu a naši hráči už se mohou měřit s absolutní světovou špičkou. Máme už i základnu dětí, které se pravidelně dobře umísťuje v Juniors Cupu,“ pýřil se.

Pýchou se dmul také starosta městyse Pavlíkov Miroslav Macák, jeho obec si ještě před pár lety nedovedla představit, že by tak velkou akci hostila. „Musíme poděkovat organizátorům, že takhle velký turnaj mezinárodní úrovně s deseti státy dokázali dostat sem do Pavlíkova, který se tím dostane víc do povědomí sportovních fanoušků. Pro obec je to opravdu něco neskutečného,“ je přesvědčen Macák, jenž stál už u vzniku areálu, byť to bylo za minulého vedení.

„Pozemek nebyl využitý, tak jsme tady plánovali tréninkové hřiště pro fotbalisty, ale z toho sešlo. A tak zde vznikl tenhle nádherný areál,“ je rád a věří, že i když fotbalgolf ještě není tak populární, třeba i víkendovou akcí se dostane zase víc do hlav fanoušků. „Mně se fotbalgolf moc líbí a přeji mu jediné, aby vzkvétal a ať se jednou dostane třeba i na olympijské hry,“ dodal Miroslav Macák.

A Tomáš Neumann? Končil po čtyřdenním maratonu hodně unaven, ale spokojen s dobrým dílem. „Šampionát se povedl, máme na areál v Pavlíkově od všech zahraničních účastníků jen chválu. Navíc nám přálo ohromně počasí a hřiště bylo v superkondici. Třeba se sem zase nějaká vrcholná akce vrátí,“ zakončil Tomáš Neumann, který na léto chystá do areálu také kulturní pecky – koncerty skupin Tři sestry a Mig 21.