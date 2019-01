Jaroměř – Fotbalisté Suchdola hráli v neděli další zápas Divize C v Jaroměři, kde dokázali zvítězit 4:2.

4. kolo Divize C: Suchdol - Dvůr Králové n. L. 2:1, 29. srpna 2015. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

„Potřebovali jsme konečně vyhrát tříbodově, protože jsme za tři body vyhráli pouze v prvním jarním kole doma," připomněl suchdolský trenér Radim Truksa a pokračoval v hodnocení: „Hráli jsme v Jaroměři, odkud si většina mančaftů odváží body. S výsledkem jsem spokojený. Jsem rád, že jsme tři body také uhráli."

Truksovi se líbil první poločas, ale čekal od něj více branek: „Myslím si, že jsme hráli dobře hlavně v prvním poločase, kdy jsme měli poměrně dost zakončení, ale dali jsme jen jeden gól, když se trefil z otočky Vančura. Mrzí mě, že jsme v první půli nedali více branek, šance na to byly."

Po přestávce domácí zápas malinko zdramatizovali. „Dobře jsme vstoupili i do druhého poločasu a dali jsme druhý gól. Bohužel, hned za dvě minuty jsme vlastní blbostí darovali domácím branku na jedna-dva. Zbytečně jsme Jaroměř dostali do hry, ale dokázali jsme to uhrát. Vančura po faulu na Michálka proměnil penaltu a Bodlák přidal čtvrtý gól. Zápas jsme pak dohrávali poměrně v klidu. Kaňka na tom je, že jsme dostali ještě v poslední minutě druhý gól z úplně posledního rohu v zápase," dodal Truksa.

Jaroměř – Suchdol 2:4 (0:1)Branky: 54. Častvaj, 90. Matějka - 14., 68. (pk) Vančura, 51. a 70. Bodlák. Rozhodčí: Raplík - Čechlovský, Lavrenčíková. ŽK: Knap, Hrabík - Nosek, Bora, Biško, Rybařík, Kubík. Diváci: 281.



Jaroměř: Schejbal - Matějka, Horák, Knap, Škoda (50. Častvaj), Holub, M. Michálek (17. Bano), Štajer, Hrabík, Čenovský, Michek (64. Petráček). Trenér Pavel Matějka.



Suchdol: A. Malík - Svoboda, R. Biško, Hendrych, Nosek - Bodlák, Bora, Vančura, Dastych (72. Rybařík) - T. Michálek (82. Růžička), Hannich (77. Kubík). Trenér Radim Truksa.