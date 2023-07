Staronovou tváří v týmu je kanonýr Štěpán Kacafírek. Ten se vrací po půl ročním angažmá ve třetiligovém Benešově, kde se spolu se svými spoluhráči pokoušel o záchranu v ČFL. To se nepodařilo a Kacafírek je zpět. „Se Štěpánem jsme domluveni a vrací se,“ přitakal Kubík.

Gólový zabiják je zatím jedinou tutovou posilou. Klub ještě jedná s jedním Slovákem. Hlavním tématem v klubu jsou tak hlavně odchody. „Asi skončí gólman Hons, který chce jít do Polep a fotbalu věnovat méně času. To je pro nás problém. Dále stále jednáme s Tomášem Řepkou, zatím nejsme domluveni a ladíme podmínky. Skončil i Koloušek, který by přišel snad jen na pár utkání,“ uvedl manažer červenojanovického klubu.

Jediným jistým exligistou, který zůstává, je zatím jen Martin Jiránek. Mohl mít po boku dalšího, ale jednání nedopadlo. „Chtěli jsme Flachbarta. Byli jsme domluveni, nakonec to nedopadlo. Měla to být náhrada na post stopera, kdyby odešel Řepka,“ prozradil hrající funkcionář.

Už zmíněný Martin Jiránek byl také na jaře hrajícím koučem. To už ale nebude. Červené Janovice chtěly přivést známého Vlastimila Petrželu, ale to se také nepovedlo. „Byli jsme domluveni, že přijde, ale kryly by se mu zápasy dorostů Vlašimi, kterým šéfuje. Kvůli kolizi termínů to nedopadlo, nestíhal by přejíždět,“ vysvětlil situaci kolem uznávaného stratéga Kubík.

Novým trenérem se tak stal Milan Kopřiva. „Jsme dohodnutí na půl roku. Je to zkušený trenér, myslím, že nám pomůže,“ věří Kubík. „Problém je, že je nás nyní devět v áčku. Založili jsme béčko, za což jsem rád, ale dost kluků chce hrát tam. Takže to je složité,“ přidal.

Je teprve čas příprav na novou sezonu a ambice těžko odhadovat. „To je těžké. Jestli tady u nás někdo mluví o tom, že by chtěl postoupit, tak je blázen. Já chci soutěž důstojně odehrát a zachránit se. Je nás málo a potřebujeme stabilizovat kádr,“ dodal manažer Jiří Kubík.