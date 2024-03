Fotbalisté čáslavské rezervy (I.A třída) sehráli poslední přípravné utkání před startem jarních odvet na domácí umělé trávě proti TJ Tis. A i když v poločase prohrávali nejtěsnějším výsledkem, nakonec se radovali z výhry. Dobře se tak naladili na první ostrý mač.

Informace k příloze Fotbalový deník | Video: Deník/Jakub Vítek

Čáslav B - TJ Tis 3:2

Většinu času jsme hráli na polovině soupeře, kdy soupeř sázel jen na brejky. My jsme hráli vcelku dobře. Čuchal přinesl ve středu hřiště kvalitu, navíc nám fungovali krajní hráči Dastych s Gondou, kteří zahráli velmi dobře. Hráli jsme na tři stopery a fungovalo nám to. Šancí jsme měli ale na osm branek, chyběl nám útočník, který by přesně zakončil. Dvakrát jsme ale zbytečně inkasovali, jinak byl zápas v pořádku,“ řekl k utkání trenér čáslavské juniorky Vratislav Junek.

Kučera byl po generálce zklamaný, kutnohorský kouč byl o mnoho spokojenější

Béčko Čáslavi načne porci jarních odvetných utkání v krajské I.A třídě pěkně zostra, v sobotu narazí v okresním derby na Slavoj Vrdy. Hraje se na jeho hřišti od 14.30 hodin.

Branky Čáslavi: Fišr, Klepal, Havrda. Poločas: 0:1.

Čáslav B: Beran - Tuzar, Petrů (Junek), Lebduška – Dastych, Čuchal, Klepal, Havrda,Gonda - Fišr, Tůma.