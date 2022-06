V divizní skupině C to v sezoně pálilo Adamovi Ronovskému. Ten dokázal soupeřům nasázet čtrnáct branek. V krajské I.A třídě o sobě dal vědět především hlízovský Tomáš Vyhnánek, autor šestnácti přesných zásahů. Nejlepším kanonýrem v nejnižší krajské soutěži skupině C byl Tomáš Švadlenka z Bílého Podolí, konto soupeřů zatížil šestnácti trefami. V déčku se nejvíce činil Vojtěch Semrád, jeho čtrnáct gólů přesto nepomohlo Suchdoli k záchraně.