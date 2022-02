„Utkání mělo průměrnou úroveň, šance byly na obou stranách. My jsme jako první inkasovali po rozehrané standardní situaci, to by se nám nemělo stávat, je to velká taktická chyba. Přitom jsme měli hned v první minutě obrovskou šanci, ale jako vždy jsme ji neproměnili. Patnáct minut jsme měli více za hry, ale nevyjádřili jsme to gólově,“ okomentoval průběh prvního poločasu trenér Kutné Hory Jan Holík. „Ve druhém poločase jsme srovnali z penalty, jenže pak jsme udělali další školáckou chybu a soupeř dal z pokutového kopu druhý gól. Ještě jednou jsme srovnali po standardce, ale Dobrovice udeřila z trestného kopu ještě jednou. Rozhodly standardní situace, v nich jsme byli horší,“ popsal průběh druhé půle Holík. „Očekával bych od našich hráčů větší intenzitu hry. Stále nejsme kompletní, snad se konečně dáme dohromady. S výsledkem ani s výkonem jsem nebyl spokojený,“ dodal kutnohorský trenér.

Branky Kutné Hory: Wolf 2 (1 z PK). Poločas: 0:1.

Kutná Hora: Malý - Dostál, Wolf, Franc, Pleva - Prokůpek, Tulach, Piskač, Marek, Zrůst – Cimr, střídali Jeřábek, Křelina, Exner, Tichý.