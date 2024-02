Posily. To bylo a je hlavní téma funkcionářů a trenérů čáslavského fotbalového klubu. Tým je v polovině soutěžního ročníku s pouhými sedmi body v divizní skupině C předposlední, ale zbraně rozhodně neskládá. I proto přivedl několik borců, kteří mají v jarní části sezony k záchraně pomoci. Jedním z nich je Ondřej Vencl, kterého v miniseriálu Deníku představujeme.

Těžká práce nás rozhodně čeká. Nicméně kdybych nevěřil v to, že bude v našich silách s tím něco udělat, tak bych do Čáslavi ani nešel. Myslím, že se udělaly dobré posily jako například Jindra Kučera, Dan Nešpor a další, kteří už něco ve fotbale odehráli. Dále je to zkušený Peter Mráz a s ním také trenér Kučera a Svoboda. Myslím, že to jsou tváře, na kterých to bude stát a já se s tím pokusím pomoct. Mladí kluci jsou v Čáslavi šikovní, co jsem postřehl na tréninku, a když se trošku ohrají, a my zkušenější jim pomůžeme, tak věřím, že šanci na záchranu máme. Bude strašně důležitý začátek soutěže a také to, abychom po celou dobu věřili, že to můžeme dokázat.

Prostředí v Čáslavi velmi dobře znáte, už jste zde dříve pár zápasů odehrál. Co se v klubu změnilo za dobu, kdy jste hrál jinde?

V Čáslavi jsem odehrál pouze pár zápasů, když to byla farma tehdy druholigových Pardubic. Jako mladý jsem byl rád za tu příležitost, že jsem zde mohl mít pravidelné vytížení. Areál je zde velmi příjemný, je to už spoustu let, tak si přesně nepamatuji, co zde bylo a nebylo. Ale podmínky tu hráči mají skvělé. Myslím si, že řada i druholigových klubů by mohla závidět.

Zahrál jste si na Slovensku, kde jste s Nitrou postoupili do první ligy a vy jste si vyzkoušel nejvyšší soutěž. Bylo to nejlepší období vaší kariéry?

Asi ano, považuju to za jedno z nejlepších období. Ať už po fotbalové stránce, kde jsme s Nitrou postoupili do ligy, ve které se nám i první sezonu velice dařilo. Nakonec ročníku jsme hráli play off se Žilinou o pohárovou Evropu. Opravdu skvělé období. Nejen po fotbalové stránce, ale i po lidské. Poznal jsem zde spoustu skvělých lidí nejen na hřišti, ale i mimo fotbal. Život mě zde opravdu bavil a naplňoval, rád se tam vracím. O to více mě mrzí, že klub jako Nitra, ještě s tou fotbalovou historií, dopadl, jak dopadl.

Vyzkoušel jste si také zahraniční angažmá, kopal jste v Rakousku. Jak se vám tam dařilo a jakou soutěž jste hrál?

Ondřej VenclZdroj: Deník/Vladimír MalinovskýV Rakousku jsem hrával dvakrát. Poprvé po odchodu z Nitry, kde jsem hrál za SV Horn. Byla to tehdy druhá liga a skvělá úroveň. O dost techničtější a ofenzivnější než například druhá liga v Česku. Zázemí bylo naprosto fantastické – tréninkové hřiště, servis pro hráče. Na druhou stranu to je malinké městečko a tréninky jsme měli až v odpoledních hodinách a v podstatě zde nebylo co dělat celý den. Jen jsme se spoluhráčem z bytu čekali na trénink, nic víc. A ještě jsem do Rakouska jezdil před návratem do Pardubic, ale to už byla jen jedna z nejnižších soutěží a jezdi jsem tam pouze na zápasy.

Pak jste se vrátil domů, za Chrudim jste odehrál třicet sedm druholigových utkání a byl kapitánem. Jak vzpomínáte na toto angažmá?

V Chrudimi to bylo taky fajn, byl jsem v podstatě doma a byla tam skvělá parta. Tvořili ji kluci v drtivé většině z východních Čech. Myslím, že na to, jaké byly v Chrudimi tehdy podmínky, jsme předváděli slušný fotbal s dobrými výsledky.

Regionální fanoušci si vás také mohou pamatovat z Kolína, kde jste strávil nějaký čas…

Stejně jako z mého předchozího působení v Čáslavi to bylo v rámci farmy Pardubic a odehrál jsem tam také pár zápasů.

V klubu FK Pardubice pracujete u mládeže jako kondiční trenér. Je vidět, že vás fotbal a sport celkově naprosto naplňuje…

Je to tak. Je to v podstatě můj životní styl. Celkově sport, za což jsem velice rád, že mě k tomu rodiče od mala vedli. Zároveň jsem věděl, že fotbal jednou skončí a že se budu chtít nadále věnovat trenéřině. Proto mám i vystudované trenérství na Masarykově univerzitě v Brně. Další naprosto skvělá část mého života, kde jsem poznal kamarády na zbytek života.

Ondřej VENCL