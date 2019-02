Kostelec n. Č. l. - Ve čtvrtém zápase na turnaji v Kostelci nad Černými lesy změřila síly Sázava s Louňovicemi. Ty hrají stejně jako Kavalier I. B třídu sk. D ve Středočeském kraji.

Z utkání Sázava - Pečky (2:1) na zimním fotbalovém turnaji v Kostelci n. Č. l. | Foto: Miloslav Kapic

„Louňovice nám jako soupeř vůbec nesedí a i proto se nám utkání moc nepovedlo,“ řekl pro Deník pár minut po nepovedeném utkání trenér Sázavy Pavel Chuchla. Kavalier začal hodně nešťastně. „Nechytli jsme vůbec začátek. Hodně brzy jsme prohrávali 2:0 a to už se potom hraje hrozně špatně. Po předchozích zápasech, které byly poměrně slušné, tak tohle utkání jsme z mého pohledu herně vůbec nezvládli. Až v posledních dvaceti minutách jsme začali hrát my, byli jsme lepší, makali jsme, ale dotáhli jsme to jen na konečných 4:3,“ neskrýval rozladěnost z konečného výsledku hrající trenér.

Sázava – Louňovice 3:4 (1:3)

Branky Sázavy: Král 2, Chuchla. Sázava: Štěpánek – Sedláček, Schneider, Dytrych, Skála – Šmídek, Chuchla, Švehla, Rezek – Novák, Král. Střídali Vejvoda, Danko a Haláček.