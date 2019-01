Dobrovice – Fotbalisté Sázavy zakončili sezonu v I. A třídě vysokou výhrou v pátek odpoledne na hřišti Dobrovice B. Ještě větší radost jim však udělal výsledek ze souběžně hraného utkání Kunic, kde domácí prohráli na penalty, což Sázavu v soutěži zachránilo.

Ilustrační foto | Foto: Vítek Šmahel

Záchranu Sázavy čekal málokdo. Ani trenér Pavel Chuchla s ní moc nepočítal: „Vůbec. Už jsem hodil flintu do žita.“ Sázavský trenér je rád, že to Záryby v Kunicích nevypustily. „Záryby hrály a Kunice poslední zápas nezvládly. Takové zápasy jsou vždy psychicky těžké. Záryby mají výborný tým a jaro mají jako jeden z nejlepších týmů v soutěži,“ řekl Chuchla.

V průběhu utkání měla sázavská střídačka informace, které ale nebyly příliš pozitivní. „Kunice vedly a znovu jsem hodil flintu do žita,“ usmíval se sázavský kouč, „nečekal jsem, že to dopadne. Měli jsme velkou radost. Po těch našich peripetiích jsme si hodně oddychli.“

Samotný zápas v Dobrovicích si Sázavští užívali. Vyhráli jednoznačně 6:1. „V první půlce jsme vedli rychle dva-nula, ale pak domácí snížili a měli ještě dvě šance. My jsme však dali do půlky třetí gól a už to bylo klidnější. Druhá půlka byla v pohodě,“ uzavřel Pavel Chuchla.

Dobrovice B – Sázava 1:6 (19. Jakubec – 4. Král, 12. Marek Chrpa, 44. a 67. Marčík, 59. Dušek, 70. Svoboda). Sázava: Burcev – Kyselka, Říčař, Dušek (71. Švehla), Konečný, Král, Jelínek, Martin Chrpa, Marek Chrpa (54. Sedláček), Svoboda, Marčík. Trenér Pavel Chuchla.