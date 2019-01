Sázava – Sázavští fotbalisté sice po přestávce sobotního duelu I. A třídy remizovali 1:1 doma s Bakovem, po pauze však zabrali a v pohodě si dokráčeli pro vítězství 4:2.

Sázava - Bílé Podolí 4:1. | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Sázava – Bakov n. J. 4:2 (1:1)

Již ve třetí minutě Sázavští inkasovali. „To jsme samozřejmě nechtěli," usmíval se trenér Sázavy Pavel Chuchla a pokračoval v hodnocení první půle: „Připravovali jsme se na začátek utkání, který je pro naše mužstvo důležitý. Jenže kluci byli nekoncentrovaní a hosté šli do vedení. Dvacet minut jsme se z toho sbírali. Ve hře byla nervozita a nepřesnosti. Pomalu jsme se dostávali do tempa a naštěstí do přestávky vyrovnal Švec. Předtím jsme ještě neproměnili obrovskou šanci, kdy byl Kuchler sám před bránou."

„Po přestávce jsem nabádal hráče k trpělivosti, aby postupně zvyšovali tlak, ale zároveň dávali pozor na zadní vrátka," líčil Chuchla, „Poměrně brzo jsme vstřelili druhou a třetí branku, takže se hra uklidnila a opět jsme neproměnili další šance. Hosté zápas zdramatizovali, když se z 30 metrů z trestného kopu trefili do šibenice. Naštěstí se už nic moc nedělo a my jsme výsledek potvrdili čtvrtou brankou."

Statistiky

Branky Sázavy: 40. a 66. Švec, 57. Kuchler, 85. Říčař. Sázava: Burcev – Sedláček, Dytrych, Říčař, Král – Konečný (70. Jelínek), Šmídek, Štěpán, Kuchler – Švec, Foltýn. Trenér Pavel Chuchla.