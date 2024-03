Mužstvo začalo s přípravou 20. ledna. „Také jsme byli tři dny na soustředění,“ podotkl kouč Pavel Chuchla, který už v průběhu zimního drilu avizoval příchod alespoň jednoho borce. A to se povedlo. Do mužstva přišel sedmadvacetiletý Jan Kolařík z klubu Dukla Jižní Město. „Jedná se o ofenzivního fotbalistu, je to takové křidýlko,“ culil se sázavský kormidelník.