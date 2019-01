Pyšely/ Sázavští v dalším kole I. B třídy opět neuspěli na hřišti Pyšel. I když v 90. min. měli na kopačce vyrovanání. Místo toho inkasovali potřetí a odjíždějí s prázdnou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/René Svoboda

Pyšely - Sázava 3:1

"Dostali jsme na 2:0 a sedm minut před koncem jsme dali na dva jedna. To jsme ještě v poslední minutě trefili střelu tak zvaně od tyčky do tyčky a ven," vysvětlil trenér Sázavy Pavel Chuchla a pokračoval: "Nejsme schopní vstřelit branku. Jakmile brzo prohráváme, tak se hra musí otevřít a my inkasujeme podruhé. Musíme dát branku jako první. Klukům se dá těžko co vyčítat, protože se pořád zlepšujeme a s mužstvy z vrchu tabulky hrajeme vyrovnanou partii."

Branka Sázavy: 83. Král. Poločas: 1:0. Sázava: Zach - Sedláček, Šnajdr, Dytrich, Rezek - Švehla (65. Haláček), Chuchla, Nepraš, Šmídek (55. Skála) - Král, Hrudek.

Michal Pavlík