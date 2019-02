Sázavě nevyšly vstupy do poločasů a z Velimi se tak vrátila s prázdnou

Velim – Fotbalisté Sázavy zavítali v neděli k dalšímu zápasu I. A třídy do Velimi. Mužstvu Pavla Chuchly nevyšel vstup ani do jednoho z poločasů a hned v jejich úvodních minutách inkasovalo. Navíc v samotném závěru zápasu upravili Velimští konečnou podobu skóre třetí brankou a připsali si tak po výhře 3:0 tři body do tabulky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

„Hned ve třetí minutě, i když to vypadalo, že začneme dobře, tak jsme inkasovali. Totéž se opakovalo i ve druhém poločase. Pak se hraje samozřejmě špatně. Sice jsme měli během zápasu více ze hry, ale směrem dopředu nám chyběl nápad a sebedůvěra," přiznal trenér Sázavy Pavel Chuchla a navázal: „Bohužel jsme nedokázali využít postavení domácích, kteří hráli hodně zataženě a dávali nám hodně prostoru pro kombinaci. Třicet metrů od branky jsme se nebyli schopní dostat nějakou kolmou přihrávkou, naražením, centrem za soupeřovu obranu." Sázava hraje dle slov trenéra Chuchly moc na krásu. „ Až dvacet minut před koncem jsme si vytvořili dvě šance, které jsme ale neproměnili a bez šancí a gólů se těžko vyhrává. Bohužel jsme i lacino dvakrát inkasovali, což je špatně, ale měli jsme celé utkání na to, abychom s výsledkem něco udělali. Náš výkon ale nebyl dobrý. Hrajeme moc sterilně a spíš na oko. Kdyby byl fotbal jako krasobruslení, tak bychom možná na body za krásu remizovali. Fotbal se ale hraje na góly a nám se momentálně ve finální a předfinální fázi nedaří," pokrčil rameny sázavský kouč a dodal: „Pokud se k tomu přidá, že z minima šancí obdržíme dva, tři góly, tak nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. Domácí vyhráli zaslouženě, protože byli v rámci svých možností produktivní. Je škoda, že se nám nepodařilo bodovat, protože kdybychom měli trochu lepší formu, tak jsme na to měli. Musíme teď zvednout hlavu a pokusit se z těžkých zápasů, které nás nyní čekají, získat nějaké body." Velim – Sázava 3:0 (1:0)Branky: 3. Jansta, 46. Kukal, 85. Kasal. Rozhodčí: Zuskin - Dohnal, Remenec. ŽK: Hruška - Svoboda, Král, Martin Chrpa. Diváci: 120.

Velim: Svoboda - Kyncl, Vlk, Hrabal, Kopáček (89. Kosina), Hruška, Kukal, Zajíc (75. Jehlička), Kasal (87. Dvořák), Hartig, Jansta (59. Martikán). Trenér Jiří Ceral.

Sázava: Burcev - Dušek (60. Mařinec), Chuchla, Kozák, Král - Konečný, Šmídek, Martin Chrpa, Keltner - Foltýn, Svoboda. Trenér Pavel Chuchla. Adam Procházka

Autor: Redakce