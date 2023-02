Doplnění sázavského kádru bude zřejmě nezbytně nutné. Z prostého důvodu. Dvě stálice mužstva jsou dlouhodobě zraněné. Jedná se o Ondřeje Ksandra a Antonína Keltnera. „Je to oslabení. Jsou to velmi kvalitní hráči,“ zalitoval sázavský kormidelník Pavel Chuchla. A to není všechno. Lukáš Kalivoda možná nebude pokračovat, chce se věnovat synovi, který hraje hokej. „Přichází k nám velmi dobrý hráč z Prahy,“ odtajnil ještě Chuchla, zatajil ale jméno nové a očekávané akvizice.

Sázavské mužstvo začalo s přípravou 19. ledna. „Trénujeme dvakrát týdně plus zápas o víkendu. Jeden týden na konci střední fáze přípravy budou tři tréninky,“ má naplánováno kouč šestého celku tabulky skupiny D, který má na kontě rovných dvacet bodů.

Chuchla počítá do přípravy se sedmnácti fotbalisty a s těmi půjde i do mistrovské soutěže.

Kouč Veliký změny kádru neplánuje. Rád by na hřišti viděl uzdravené marody

A jaká je náplň zimní přípravy? „Chceme, aby se hráči po dlouhé přestávce opět fyzicky nastartovali. Využíváme umělou trávu u školy a ve čtvrtek halu. Samozřejmě máme i běžecké trasy v Sázavě,“ neopomněl nenáviděnou činnost při tréninkových dávkách sázavský lodivod.

Ani tento rok nebude chybět tradiční zimní soustředění. „Každý rok jezdíme na tři dny na soustředění do Jindřichova Hradce, kde máme skvělé podmínky, včetně komplexní regenerace. K tréninku využíváme velké hřiště s umělým povrchem patřící tamnímu fotbalovému klubu,“ pochvaluje si tréninkové zázemí na soustředění Chuchla.

Sázava by měla odehrát šest přátelských utkání. „Je to důležitá součást přípravy. Nemáme velkou plochu v zimě k přípravě kromě té na soustředění a možná na konci přípravy, kdy lze již použít naše hlavní hřiště. Hráči si samozřejmě musí zvyknout na zápasové tempo a je to taky zábava plus zpestření,“ má jasno sázavský trenér Pavel Chuchla.

Jeho tým už má za sebou první přípravný zápase. V něm porazil havlíčkobrodský dorost vysoko 6:1. Tři branky dal kanonýr Steinocher, po jedné přidali D. Kalivoda, Chrpa a Šafránek.