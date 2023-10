/FOTO, VIDEO/ Dá se říci, že to byl jeho zápas. Fotbalisté Uhlířských Janovic porazili v…

S Mnichovohradišťským SK to byl to bojovný zápas, který v náš prospěch zlomil druhý gól těsně před koncem prvního poločasu, když centr Michala Exnera zakončil hlavou Vojta Němec. Na začátku druhého poločasu přidal třetí gól Libor Křelina a zbytek poločasu jsme již odehráli velmi dobře, soupeře nepustili do šancí, naopak jsme mohli vedení navýšit.

Potěšil vás určitě výsledek. Ale co výkon mužstva?

Určitě potěšil a jsem rád, že má premiéra na kutnohorské lavičce skončila vítězně. Tři body jdou ale hlavně za hráči, kteří na hřišti dřeli do úmoru, nechali na hřišti všechny síly a nakonec jsme byli všichni, od realizačního týmu až po náhradníky, odměněni.

Jste u týmu krátce. Kde hledat jeho nejsilnější zbraně a kde má největší slabiny, na kterých chcete pracovat?

Mužstvo je dobře od kondičního trenéra a asistenta Michala Křivohlavého připraveno a na mně je, abych mužstvu dodal řád. Máme v týmu hodně „dětí“ - hráči 18 – 21 let - a ty se stále musí učit od starších a zkušenějších hráčů, kterých není v týmu mnoho. Přesto mají kluci potenciál a alespoň za tu chvíli, co jsem je poznal, pracují o trénincích velmi dobře.

Vy jste u týmu už dva týdny, ale až nyní jste byl oficiálně poprvé na lavičce. Jak k tomu došlo?

Po porážce v Poříčí jsem byl kontaktován vedením Kutné Hory. Následně jsem se byl podívat na pohár v Říčanech a trochu jsem se z výkonu zděsil (pozn. porážka 0:2). Přesto jsem do to ho šel a vzal to jako výzvu. Na zápas s Doksy, ve kterém vedl tým Michal Křivohlavý, jsem se byl podívat a dával na lavičku postřehy z tribuny. V Průhonicích jsem nebyl, jelikož jsem vedl tým Ostředka v Zaječicích, ale byl jsem na telefonu (smích).

Současně trénujete Ostředek na Benešovsku. To musí být pořádný zápřah…

V Ostředku trénujeme v úterý a čtvrtek, do Hory jezdím v pondělí a ve středu, v pátek ještě hraju stolní tenis za Ostředek. Chudák manželka, slíbil jsem jí, že budu víc doma a zase nic (smích). Vážím si ale toho, že je tolerantní.

Takže Ostředek povedete dál?

Ostředek určitě nechci opouštět, zvláště když se nám podařilo restartovat tým a v soutěži se nám daří. S kutnohorskými funkcionáři jsme dohodnuti do konce podzimu a poté vyhodnotíme, zda budeme společně pokračovat.

Kutné Hoře úvod sezony vůbec nevyšel a už podruhé vyměnil trenéra. Jaký jste si dali cíl do konce podzimní části sezony?

Stabilizovat tým a samozřejmě chceme uhrát co nejvíce bodů, abychom co nejdříve opustili spodní vody přeboru. To ale chce každý.

Co se týče vaší hráčské kariéry – kde jste se cítil nejlépe a kde se vám nejvíce dařilo?

V dospělých jsem hrál v Teplýšovicích, Vlašimi, Týnci nad Sázavou, Kácově, Voticích, Poříčí nad Sázavou a kruh jsem zakončil v rodném Ostředku. Všude byla výborná parta a kromě Vlašimi jsme většinou hráli v horních patrech tabulky. Měl jsme období, kdy jsem pětkrát za sebou postupoval, třikrát s Kácovem a dvakrát s Voticemi.

A co jako trenér. Kde jste zažil nejlepší období?

Jako trenér jsem prošel od přípravek až po dospělé. Krásné období jsem zažil s ročníkem 1998 v žákovském krajském přeboru (1. místo a skóre 262:4) a následně v lize (6. místo). Kariéra v dospělých je kratší, ale hlavně v Poříčí docela úspěšná, kdy jsme se dostali z I.B třídy do krajského přeboru, který jsme v sezoně 2017/2018 vyhráli, když jsme na jaře pokořili čtrnáct z patnácti soupeřů. I záchrana ČFL v Benešově se počítá.

Pavel ŠIMÁČEK

Bydliště: Ostředek

Narozen: 28. srpna 1973

Zaměstnání: manažer bezpečnostního a dopravního značení

Znamení: Panna

Záliby: sport, příroda

Oblíbené jídlo: kuřecí maso, sýr

Oblíbené pití: voda, džus, víno

Oblíbený film: české komedie

Oblíbená hudba: Queen, český a zahraniční pop