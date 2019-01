Střední Čechy – Zahrál si na mnoha věhlasných stadionech v Česku i za hranicemi. Tečku za nevšední profesionální kariérou ale fotbalista Radek Šírl udělá na nepoměrně skromnějším hřišti ve Zbuzanech, kde odehrál uplynulý půlrok. Za asistence dalších známých borců se tak stane v sobotu od 16 hodin.

Prvoligovou dráhu Radek Šírl načal i zakončil v dresu vršovických Bohemians. Na snímku z utkání proti Spartě bojoval o míč s tehdejší sparťanskou hvězdou Pavlem Kadeřábkem. | Foto: DENÍK/Michal Káva

Vítěz Poháru UEFA z roku 2008 s Petrohradem, majitel bezmála sto padesáti startů v nejvyšší tuzemské soutěži a ještě více v té ruské. Taková vizitka provází svého času ceněného krajního obránce či záložníka Radka Šírla a tuto kapitolu teď sám hodlá definitivně uzavřít. K rozlučkovému utkání přizval nejen současné, ale i bývalé spoluhráče.

„Lukáš Hartig, Petr Johana, Radim „Emil" Holub, Tomáš Ujfaluši, Radek Kováč, Radek Sňozík… Takových deset kluků mám potvrzených, na další čekám," vyjmenoval bývalý hráč Zenitu Petrohrad, Mladé Boleslavi či Bohemians největší lákadla pro fanoušky, která se mu podařilo sezvat, což byla v době startujících příprav a vrcholícího Eura docela fuška.

„Sejdeme se, uděláme autogramiádu a pak si půjdeme zahrát srandamač. Nebude chybět ani občerstvení, o poločase soutěž pro lidi a večer posezení s muzikou," představil náplň odpoledne. Týmy namíchané ze známých fotbalistů hodlá doplnit několika hráči domácích Zbuzan a také Rudné, odkud pochází a kde dělal první fotbalové krůčky.

Na Zbuzany jako dějiště rozlučky padla volba jednoduše proto, že na tamním trávníku momentálně působí. „Líbí se mi zdejší areál. Není potřeba, aby to bylo nějaké velkolepé na stadionech. Raději to chci udělat více domácky a pro lidi kolem Rudné, kde jsem vyrůstal a začínal."

A jak hodnotí jaro ve své první štaci poté, co se rozhodl zamávat prvoligovému fotbalu? „Kluci už měli po podzimu náskok, který jsme už jen udržovali. O to asi šlo. Některé zápasy byly dobré, ale stalo se nám taky, že jsme třikrát prohráli, dokonce u posledního, takže některé zápasy byly i hodně špatné. Na druhou stranu šlo o to, abychom postoupili, což se podařilo. Hodnotím to kladně a těším se na další sezonu," potvrdil, že vale dá zítra jen vrcholovému fotbalu, na středočeských trávnících, tentokrát v přeboru, bude k vidění i na podzim.