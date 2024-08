V minulé sezoně proti sobě tyto týmy nastupovaly v okresním přeboru. První jejich souboj se odehrál rovněž v rámci úvodního kola a v Suchdole vyhráli domácí díky trefám Volného a Pekaře 2:1. Za hosty otevíral skóre Menšík. Stejným výsledkem vyhrál pozdější vítěz celého ročníku i u soupeře, když Malešov opět vedl díky gólu Vojty, ale hosté skóre otočili po trefách Dobeše a Laštovky. Tým Suchdola uspěl také ve třetím měření sil v okresním poháru.

Mužstvo Suchdola naprosto jasně opanovalo soutěž a okresním přeborníkem se stalo s velkým předstihem. Získalo pětašedesát bodů, když prohrálo jediné utkání a pouze dvakrát remizovalo. Druhý favorit z Malešova nakonec skončil se 48 body na druhém místě a přijal dodatečný postup o soutěž výš. Suverénně nejlepším kanonýrem okresního přeboru se stal malešovský Jakub Vojta s pětatřiceti přesnými zásahy.

Jenže teď už je tady nová sezona a všechno může být jinak. „Tyto výsledky jsou už zapomenuté. Malešov má svoji hru postavenou na individualitách, my zase na týmovosti. My jsme měli několik hráčů s deseti góly, oni kanonýra Vojtu. Zápasy s nimi jsou vždy vyrovnané,“ uvedl hrající trenér Suchdola David Čižinský, který už vyhlíží první zápas sezony. „Ani nevím, zda Malešov posílil. Očekávám, že budeme hrát svoji hru, snad nám to půjde. V přípravě jsme podávali sebevědomé výkony. Ale oni teď hrají doma, takže uvidíme, jak nám to půjde. Jsem plný očekávání,“ přidal Čižinský.

Jeho mužstvo jde do nové sezony téměř beze změn. Nikdo neodešel a jediným příchozím je Michal Pašiak z Paběnic. „My to hrajeme se svými kluky, zase jen přešli mladíci z dorostu. Někteří z nich s námi už ale hráli,“ podotkl hrající kouč a gólman v jedné osobě.

Také tým Malešova upravil svoji soupisku jen hodně kosmeticky. „Přišel mladý gólman Matěj Mach z Tupadel a z Kutné Hory Ondřej Chalupa. Jinak jsme beze změn. Hrát budou kluci, kteří si soutěž vykopali, zaslouží si to,“ uvedl kouč malešovského celku Tomáš Frejlach.

Klub udržel i kanonýra Jakuba Vojtu, přestože o něj byl zájem v jiných klubech. „Zájem asi byl, ale my jsme ho udrželi a zůstává u nás,“ těší kouče.

Také pro Malešov je souboj s rivalem ze Suchdola důležitým odrazovým můstkem. „Věříme, že zápas zvládneme, hrajeme doma. To nám snad pomůže. Oba se známe dobře, snad najdeme nějaké skulinky v obraně soupeře a vyhrajeme,“ přeje si Frejlach. „Soupeři máme co vracet.“

A jaké mají oba celky vyhlídky do nového ročníku ve vyšší soutěži? „Hrát dobrý fotbal. A zachránit se,“ řekl krátce kouč Suchdola.

„Sezona bude náročná, zůstalo tam osm nejlepších týmů a k nim přibyli vítězové okresních přeborů. Do každého utkání půjdeme s tím, že chceme vyhrát a uvidíme, na co to bude stačit,“ pomohl si otřepanou frází s úsměvem kouč Malešova Tomáš Frejlach.