Ten si ale uvědomuje, že Červené Janovice budou opět silné a budou znovu patřit mezi nejlepší celky soutěže. „Myslím si, že budou dominovat i v okresním přeboru,“ je přesvědčený Váňa. „Já osobně to vnímám jako jakýkoliv jiný zápas, určitě se na ně těší všechny týmy a budou je chtít porazit, hlavně doma,“ má jasno zručský kouč.

Váňa rovněž věří, že na mužstvo okolo exligistů Řepky a Jiránka bude zvědavo hodně fanoušků. „Asi každý se těší, že si může zahrát proti takovým jménům jako je Řepka nebo Jiránek. Doufám a nejvíc se těším na zaplněnou tribunu ve Zruči. Do Červených Janovic se mi moc nechce, mají hrozné hřiště. Mně osobně se tam vždycky hrálo blbě,“ přidal Váňa a jedním dechem dodal: „Na Janovice se určitě nějak zvlášť nepřipravujeme.“

Také Ladislav Rajm, trenér FK Chotusice, bere mužstvo Červených Janovic jako něco výjimečného. Zápasy proti bývalým ligovým borcům si sám také jako hráč užil. „Za svoji nemalou hráčskou kariéru v Čáslavi v rámci krajských soutěží jsem hrál proti několika bývalým reprezentantům či bývalým ligovým fotbalistům, a proto vím, že je to zpestření jak pro soutěž samotnou, tak hlavně zpestření pro diváky,“ je si vědom chotusický kormidelník. „Pro nás to bude soupeř jako každý dalšív okresním přeboru. A kvalitu bude muset dokázat především svými výkony na hřišti. Přeji hráčům i fanouškům, aby si zápasy s tímto týmem užili,“ řekl Ladislav Rajm.

TOP kanonýři krajských tříd v sezoně 2021/2022

Krajský přebor



Radek Tomíček

(31 let)

FK Dobrovice

28 gólů



I.A třída – skupina A



Miroslav Slepička

(40 let)

Spartak Příbram

35 gólů



I.A třída – skupina B



Lukáš Křivánek

(25 let)

SK Sokoleč

41 gólů



I. B TŘÍDA – skupina A: F. Jančí (Kladno B) – 27, B: J. Gabčo (Byšice) – 26, C: A. Vyhnánek (Býchory) – 24, D: D. Král (Teplýšovice) – 25, E: J. Bican (Kr. Dvůr B) – 28