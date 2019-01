Čáslav - V neděli se na umělé trávě v Čáslavi utkali fotbalisté tamní rezervy s Bílým Podolím. Souboj týmů z I. B třídy dopadl lépe pro svěřence Bohuslava Švába, kteří dokázali domácí tým porazit 3:2.

„Na zápase není moc co hodnotit. Utkání nám ukázalo, že mužstvo není absolutně připravené. Když se nebude všem chtít hrát, tak to nebude ve fotbale nikdy fungovat. Náš výkon byl moc pohodlný, dostali jsme laciné branky, a tak se hrát prostě nedá," hodnotil kriticky utkání a hlavně výkon Čáslavi B její trenér Jiří Antoš.

„První poločas byl vyrovnaný, k vidění bylo pár šancí a hrál se dost běhavý fotbal. Pro nás je dobré, že jsme dokázali v rámci přípravy konečně zvítězit. Snad se díky tomu zvedne trochu psychika mužstva. Doposud jsme podávali strašidelné výkony, a to hlavně směrem dozadu," konstatoval po utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb a dodal: „Mrzí mě jen to, že se v utkání objevili některé věci, které do přátelských duelů, dle mého názoru, nepatří, jako tvrdé osobní souboje."

Čáslav B - Bílé Podolí 2:3 (1:2)

Branky: 8. Richtr, 80. Zoufalý- 12. a 85.Kupka, 42. pok. kop Fejfar.

Čáslav B: Fořt - Zoufalý, Matoušek, Martinek, Lebduška - Plíhal, Jirků, Komma, Richtr - Vrána, Ronovský. Trenér Jiří Antoš.

Bílé Podolí: Staš - Švadlenka, Šálený, Šváb, Jansa - Hájek, Fejfar, Netáhlo, Štoček - Vítek, Kupka. Střídal: Čakovský. Trenér Bohuslav Šváb.

Adam Procházka