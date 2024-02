„Soupeř nás neprověřil, bylo to spíše tréninkové utkání. Jsem zklamaný,“ ulevil si trenér čáslavského celku Roman Kučera. „Byli jsme nepřesní v kombinaci, nedařil se nám přechod z obrany do ofenzivy. Nebyl jsem spokojený hlavně s tou přechodovou fází, tam jsme byli nepřesní a netrpěliví. Z toho pramenily chyby a ztráty,“ našel nedostatky ve hře kouč Čáslavi. „Dobré je, že si zahráli všichni a také to, že se nikdo nezranil. Pozitivní je fakt, že jsme dali hodně gólů,“ dodal Roman Kučera.

Od prvního kola budeme hrát o všechno, říká novic Čáslavi Jindřich Kučera

V dalším přípravním zápase změří Čáslav své síly se Ždírcem. O termínu i místě konání se teprve rozhodne.

Branky: Junek 2, Kučera 2, Turyna, Chábera, Bašek, Vencl. Poločas: 4:0.

Čáslav: Vyhnánek – Mráz, Vencl, Hanč - Kraj, Junek, Bašek, Záruba, Slavík – Chábera, Turyna, střídali Peca, Konyvka, Peterka, Kučera, Hybler, Mach, Schovanec.