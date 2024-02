Na soustředění na jih Čech nemohl odcestovat z rodinných důvodů zkušený Mráz a kvůli nemoci chyběl také novic v čáslavském týmu Vencl. „Jinak jsme to ale zvládli, udělali jsme to, co jsme potřebovali,“ pochvaloval si trenér Čáslavi Roman Kučera. „Trénovali jsme ve čtvrtek, v pátek jsme měli dvě jednotky a v sobotu dopoledne jednu. Soustředění jsme zakončili přípravným zápasem,“ podotkl Kučera.

Jak už bylo uvedeno, jeho tým zvítězil jednoznačně 6:0. Čtyři branky vsítil Chábera, po jedné přidali Kraj a Turyna. „V utkání jsme jasně dominovali. Zkoušeli jsme nové věci do ofenzivy, dařil se nám rychlý přechod dopředu. Dali jsme góly a ještě jsme řadu šancí neproměnili. Vzadu jsme zkoušeli čtyřobráncový systém, měli jsme tam dobré věci, ale také věci, na kterých ještě musíme stále pracovat. Stále je co zlepšovat, ale jsme na dobré cestě. Musíme tým na sezonu co nejlépe připravit,“ přidal čáslavský kormidelník.

Svatá pravda. Mužstvo čeká v jarních divizních odvetách pořádná šichta. Na podzim totiž nasbíralo pouhých sedm bodů a pro čáslavské fotbalisty bude důležitý každý bod. I k tomu mělo posloužit právě soustředění, které probíhalo především herní formou. „Podmínky byly dobré, vyšlo nám výborně i počasí. Soustředění tak splnilo naše očekávání,“ lebedil si trenér. „Všechno jsme dělali herní formou, pracovali jsme na herně-taktických věcech. Takže kondici jsme ladili na hřišti, rozhodně jsme neběhali někde po parku. Podstatné je, že se nikdo nezranil, takže celé soustředění můžeme hodnotit jako úspěšné. Pro některé hráče to jsou stále nové věci, ještě se vzájemně poznáváme. Ale splnilo to, co mělo,“ dodal Roman Kučera.