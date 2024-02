Tým měl k dispozici umělou trávu, dvě haly a běžecký ovál. „Všechno jsme to nějak proložili, popasovali jsme se s tím dobře. A také jsme splnili to, co jsme chtěli. Celé soustředění bylo hlavně zaměřené na fyzickou kondici. Nedostalo se na herní činnosti a taktické věci,“ popsal soustředění kouč Slavoje.

Ten byl s průběhem celého soustředění hodně spokojený. „Je to tak. Zvládli jsme osm tréninkových jednotek, takže jsme odtrénovali spoustu hodin. Kluky to stálo spoustu sil, snad něco načerpali do jarní části sezony,“ podotkl Masopust.

Nechápu selhání. Klíčoví hráči se ještě skoro nezapojili, trápí Linharta

Mužstvu se také vyhnula zranění, což je rovněž velice důležité. „Na soustředění sice k žádnému nedošlo, ale máme dvě vleklejší zranění svalového charakteru nebo vazy. Počtově jsme na patnácti hráčích a když nám dva nebo tři hráči vypadnou, už je to problém. Řešíme to hráči z dorostu nebo B týmu,“ řekl kouč Vrdů.

Jeho tým v přípravném utkání prohrál s Červeným Kostelcem jasně 0:6, únava byla na hráčích patrná. „Než jsme se vzpamatovali, bylo to za deset minut dva nula. Bylo to po školáckých chybách, které ale také pramenily z únavy. Pak už bylo třicet minut první půle vyrovnaných. Soupeř byl čerstvý, navíc hraje vyšší soutěž. My jsme měli také několik šancí, ale ty jsme neproměnili. Chybělo nám štěstí, nebo jsme to prostě nedokázali proměnit. Často hráčům říkám, že to stačí dostat jednoduše do brány a ne jako to vidí v Lize mistrů,“ usmál se Roman Masopust.

Vrdy: Kopecký – Šrank, Semrád, Růžička, Vavřina – Šveřepa, Nový, Volenec, Vávra, D. Kapounek – Mikyska, střídali Stibůrek, Plašil, Šulc, Března, P. Kapounek.