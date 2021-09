Po čtyřech odehraných kolech byly Nové Dvory stoprocentní a jejich gólman inkasoval pouhé dvě branky. Nejméně v celé soutěži.

V deseti letech začínal v Karviné, odkud pochází. Pak se dostal v sedmnácti letech do Baníku Ostrava, kde chytal dva roky za dorost a rok za béčko.

„A poté už jsem odešel studovat do Brna. Ale fotbal jsem hrál dál,“ vzpomíná na své mládí jednatřicetiletý muž s rukavicemi, který tak potlačil vrcholový fotbal do pozadí.

Další jeho kroky vedly na studia do Prahy. „Když jsem dostudoval, rok jsem nehrál. Pak jsem se k tomu ale vrátil,“ uvedl Štěpnička.

Byl hráčem „střížkovské“ Bohemky, za kterou si ale druhou ligu nezachytal. Hájil však bránu Jiren, které byly v té době její farmou. To bylo ve třetí lize a v divizi.

Nyní je už pátým rokem gólman Nových Dvorů. Působí v klubu zároveň jako hrající trenér. A v probíhající sezoně se mužstvu zatím daří. „Nemůžeme si stěžovat. Dáváme góly a moc jich nedostáváme,“ uvedl muž, jehož povoláním je programátor.

Mužstvu pomáhá především svými zákroky. Dva inkasované góly mluví za vše. Proti Paběnicím dokonce lapil penaltu.

Mezi jeho koníčky patří elektronika a četba. A také osmiměsíční potomek.

„To zabere hodně času. Je to náročné, hlavně noční vstávání,“ culí se fotbalový brankář.

Jan Štěpnička je také členem výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Kutná Hora.

„Líbila se mi myšlenka F-evoluce. Ze svých zkušeností jsem věděl, jak fotbal funguje, to se mi nelíbilo a chtěl jsem změnu. Navíc po skandálu Berbra. Je to gesto směrem k veřejnosti, snad se obraz fotbalu vylepší,“ přeje si sympatický muž, který se do Kutné Hory přiženil.