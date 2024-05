Starší dorost

Český Brod - Sparta Kutná Hora 4:1 (3:0)

Branky: 36. Vojáček, 40., 48. Šimák, 79. Magat - 88. Beran

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Rezler, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Beran, Vavřík, Macháček, Čapek, Marek, Moc, Růžička, Kubrycht

Český Brod: Okleštěk - Rypl, Blecha, Častka, Černý, Škorpil, Dlabal, Hokr, Kundrum, Soukup, Šimák, Daněk, Vojáček, Tůma, Fink, Bláha, Magat, Lambert

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Další prohra, nemám k tomu moc slov. Před utkáním si řekneme, co všechno musíme plnit, abychom byli úspěšní. Plán plníme jen deset minut a pak opět nerespektujeme taktické pokyny a děláme si, co chceme. Jsme všude druzí, hrajeme pomalu, nezachytáváme se s hráči, nejsme důrazní, nedostupujeme a mohl bych dál a dál pokračovat. Prostě všechno opačně. Český Brod má skvělý tým kluků, kteří prošli v mládežnických kategoriích pražskými velkými kluby. Mají správné návyky a klid na míči. My jsme chtěli v utkání bojovat jako jeden tým, nechat tam srdíčko. Což se nestalo. Strašně mě mrzí přístup některých hráčů, musíme vše změnit.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Jičín 6:2 (3:0)

Branky: 9., 38., 55. Zámostný, 45. Janoušek, 62. Langr, 68. Smoček - 57., 71. Kozma

Kutná Hora: Brejša - Čapek, Musil, Ovčačík, Janoušek, Šťastný, Polívka, Judytka, Smoček, Zámostný, Langr, Kramář, Bouma

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Výsledek krásný, hra už méně. Nedařila se nám kombinace, ztráceli jsme hodně míčů, byli jsme nepřesní a zbrklí v přechodu do útoku. Naštěstí hosté, kteří jinak nehráli špatný fotbal, měli velmi chatrnou obranu, kde byli nedůslední a nedůrazní. Vážíme si každého vítězství a ta ubojovaná jsou dvojnásob cenná. Chválíme "Hanyho" Zámostného - vsítil hattrick, trefil se tak ve třetím zápase v řadě a budiž důkazem, že poctivý trénink se vyplácí.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Český Brod 12:0 (2:0)

Branky: 17., 42. Skubenych, 19., 72. 76. Lhoták, 44., 68., 74. Peroutka, 55., 60. Zinzer Jakub, 61. Tvrdík, 77. Brázda

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Peroutka, Zinzer Kryštof, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Čáp, Král Matyáš, Holan, Zámostný, Brázda

Český Brod: Voženílek - Vondrášek, Vébr, Šebek, Jeníček, Halaxa, Fuchs, Markov, Černý, Holý, Havlín, Vaňásek, Novák, Špirhanzl

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Utkání mělo jednoznačný průběh. V první půli jsme ještě neproměnili všechny svoje šance, ale ve druhé už nám tam spadlo úplně všechno. Herně dobré pasáže jsme někdy vystřídali chvílemi, kdy jsme příliš podlehli snadnosti zápasu a vymýšleli "hovadiny". Klady ale převažovaly. Plusem je i překonaná hranice 100 vstřelených gólů. Tři kola před koncem jsme už na metě 108.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Český Brod 1:2 (1:1)

Branky: 16. Křivohlavý - 23. Janků, 37 Dušek

Kutná Hora: Markup - Dusil, Šálený, Vlasák, Sýkora, Dvořák, Zdychynec, Křivohlavý, Šťastný, Březina, Demel

Český Brod: Šmejkal - Dušek, Janků, Mencl, Novák, Táborský, Vejrosta, Zámiš, Věchet, David, Šturma, Mlčoch

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Hosté se prezentovali solidní hrou. Důrazní v osobních soubojích. Hru se nám snažili co nejvíc znepříjemnit. Jinak si myslím, že jsme pohořeli na efektivitě v zakončení. Kdybychom proměnili minimálně polovinu brankových příležitostí, výsledek by byl opačný a ještě s velkým brankovým rozdílem. Ale, na kdyby se nehraje.

Ostatní zápasy

Starší žáci B: Sparta Kutná Hora B - SK Kosmonosy B 0:3

Mladší žáci B: Sparta Kutná Hora B - SK Kosmonosy B 3:5

Starší dorost B: Sparta Kutná Hora B - Vrdy 2:2