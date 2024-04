Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 27. a 28. dubna.

Žáci Sparty Kutná Hora | Foto: Sparta KH

Starší dorost

Radim - Sparta Kutná Hora 1:5 (0:2)

Branky: 46. Hyský - 39. Kuchař vl., 45. Hanka, 62. Zadražil, 69. Zadražil, 86. Beran

Kutná Hora: Pospíšil - Benešovský, Klement, Rezler, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Beran, Vavřík, Provazník, Macháček, Čapek, Marek, Chalupa

Radim: Šimon - Růžička, Kuchař, Kubička, Kůrka, Petrák, Urban, Zedník, Chramosta, Sýkora, Koloc, Hyský, Růžička, Klabzuba, Tuček, Hovorka, Kučaba, Češpiva

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Před těžkým anglickým týdnem (Litol, Velký Osek, Radošovice) jsme zvládli venkovní utkání v Radimi vítězstvím 5:1. Snad poprvé v sezoně jsme chytli začátek utkání a vletěli agresivně na soupeře, který si s tím nevěděl rady. V prvním poločase jsme hráli rychlý, hezký, kombinační fotbal, kterému ale chyběla kreativní přihrávka nebo střela. Po pokutové území to byla krása. Jen vevnitř chyběla větší přesnost. Ale i přesto jsme 0:2 vedli. Na začátku druhého poločasu jsme udělali velkou hrubku v rozehrávce a dostali soupeře do hry. Soupeř se následně snažil asi patnáct minut o tlak, který mu vynesl další šanci. Byla to taková hluchá pasáž plná nepřesností. V 62. minutě jsme dali z rohového kopu na 3:1 a soupeř složil zbraně. Do konce zápasu se jen bránil a na konci utkání svítidlo na světelné tabuli skóre 1:5. Jsme moc rádi za venkovní vítězství, protože Radim na jaře nemá špatné výsledky a zvedá se i herně. Teď se musíme kvalitně připravit na trojboj, který nebude jednoduchý.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Slavia Hradec Králové B 2:3 (1:1)

Branky: 5. Langr, 90. Balvín (p.) - 18. Hruška, 70. Hruška, 90. Havel

Kutná Hora: Brejša - Janoušek, Ovčačík, Pešout, Čapek, Šťastný, Bouma, Smoček, Balvín, Langr, Musil, Smetana, Polívka, Zámostný, Tvrdík

Slavia HK: Kulhánek - Rarych, Martinec, Kadeřávek, Valenta, Hruška, Horák, Havel, Horn, Hůla, Pišl, Suchánek, Pavel

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Herně jsme určitě nepropadli. Především v první půli jsme byli jasně lepší, ale co nás trápí dlouhodobě, a stálo nás to lepší výsledek, je důraz v pokutovém území. Víme o tom a v tréninku se tomu věnujeme, jen to bude chtít čas. Hráči se musí učit brát v zakončení zodpovědnost na sebe. Na druhou stranu si myslím, že nám porážka může pomoci - už delší čas jsme pluli na obláčku a v tréninku i zápasech to bylo znát. Zpátky na zem a makat. Chtěl bych pochválit kluky, kteří chodí hrát za vyšší kategorie - především borci, kteří vypomáhají B - mužstvu dospělých (a určitě nejsou jen do počtu!) si zaslouží uznání.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - FK Brandýs_Boleslav 1:0 (0:0)

Branky: 43. Lhoták

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Zinzer Kryštof, Čáp, Král Matyáš, Brázda, Holan, Zámostný

Brandýs-Boleslav: Palička - Dvořák, Jirásek, Hájek, Pavlík, Přibyl, Kolařík, Pavlík, Novák, Prištic, Vaňousek, Kučera, Zelenka, Král, Jirků

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: V Sedlci se hrál zajímavý zápas, který pro nás skončil asi zaslouženým vítězstvím. Byli jsme po většinu utkání aktivnějším a útočnějším týmem, byť v závěru jsme si opět zápas zdramatizovali zbytečným ustoupením od aktivního fotbalu. Ten, dle našeho soudu, nebyl způsoben nedostatkem fyzické kondice, ale strachem o výsledek. Na odbourání tohoto problému budeme muset všichni zapracovat.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - FK Brandýs_Boleslav 1:1 (1:0)

Branky: 30. Šálený - 45. Holík

Kutná Hora: Markup - Dusil, Jungwirth, Šálený, Ostrihoň, Vlasák, Zdychynec, Dvořák, Sýkora, Pokrupa, Hulman, Nevlud, Březina

Brandýs_Boleslav: Tomáš - Herout, John, Maršálek , Morávek, Novák, Pokorný, Gabriel, Bartoň, Prištic, Bacovský, Hlavica, Kučera

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Spravedlivá remíza. Těžko jsme se srovnávali s napadání a důslednou hrou soupeře, který nám moc brankových možností neumožnil, a když ano, tak jsme je nebyli schopni je proměnit. Ba naopak, hrozil z dlouhých nakopávaných balónů, které jsme těžko zastavovali.

Ostatní zápasy

Starší žáci B: Sparta Kutná Hora B - TJ Pátek 2:1

Mladší žáci B: Sparta Kutná Hora B - TJ Pátek 2:0

Starší dorost B: Sparta Kutná Hora B - Chotusice/N. Dvory 2:1