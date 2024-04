Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 6. - 7. 4. 2024.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Zruč nad Sázavou 6:1 (0:1)

Branky: 57., 72. Beran, 64., 82. Kubrycht, 73. Hanka, 86. Vavřík - 1. Božík

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Rezler, Růžička, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Chalupa, Beran, Kubrycht, Vavřík, Provazník, Macháček, Marek

Zruč nad Sázavou: Pistorius - Dušek, Vágner, Hotovec, Hidi, Božík, Pyš, Čermák, Novotný, Adam, Duspiva, Mičánek, Šmejkal

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání proti Zruči bylo jedno z našich nejlepších. Byla radost se koukat na akce, které jsme měli. Ale začneme postupně od začátku. Před utkáním se bavíme o koncentraci na každý moment, ale zůstane jenom u slov, jelikož nejsme schopni se podle nich na hřišti chovat. Tentokrát se nám to vymstilo. V první minutě jsme dostali po chybách z nedostatku koncentrace gól na 0:1. Od 5. minuty jsme dominovali a hrálo se jen na jednu branku. Soupeř hrál agresivně, jen bránil a nakopával míče. Bohužel rozhodčí pustil od začátku tvrdou hru a myslím si, že to zavánělo zraněními. V poločase utkání na tabuli svítilo skóre 0:1, což nás samozřejmě dostávalo ještě do většího tlaku. Ale hráčům věříme a věřili jsme, že je jen otázka času, kdy dáme góly. Druhý poločas byl nádherný. Dali jsme krásné góly. Hráli jsme rychle, účelně a hezky. Jsme rádi, že nám hráči ze střídačky pomohli oživit hru a podíleli se na třech gólech (Kubrycht 2, Vavřík). Další střídající hráči předvedli, jak se bojuje o základní sestavu. Náš krásný výkon završil nádhernou střelou ze střední vzdálenosti kapitán Hanka, když trefil nádherně šibenici. Doufáme, že takové výkony budeme podávat nadále a hráči se budou týmově i individuálně posouvat.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Nemošice 4:2 (1:1)

Branky: 6. Langr, 24., 57., 60. Bruner - 8., 10. Linha

Kutná Hora: Brejša - Janoušek, Smetana, Pešout, Čapek, Šťastný, Polívka, Bouma, Langr, Zámostný, Smoček, Bruner, Balvín, Kramář, Judytka, Gottfried, Pištora

Nemošice: Filípek - Klapal, Linha, Ešpandr, Hurt, Hejhal, Kremina, Petr, Lorenc, Matějka, Lukeš, Fendrich, Kovačič, Šťastný, Pošva, Takáč, Kaja

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Úvod zápasu nás nezastihl v dobrém rozpoložení. Byli jsme pomalí, nekoncentrovaní, z 1:0 jsme po dvou protiútocích rázem prohrávali 1:2. Do poločasu jsme dokázali vyrovnat a asi do 80. minuty jsme jasně ovládali hru. Posledních deset minut se na hřišti odehrávala čistá holomajzna. Zasloužené vítězství, ale k výkonu si budeme mít co říct.

Starší žáci

TJ Kunice - Sparta Kutná Hora 4:3 (2:2)

Branky: 4. Poják, 38. vl. Král, 65. Němeček, 80. Horák – 24. Bohatý, 29. Král Milan, 58. Štícha

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Zinzer Kryštof, Čáp, Král Matyáš, Křivohlavý Ben

Kunice: Vít - Hruška, Starčevskyj, Úlehla, Řepa, Němeček, Dvořák, Jiráček, Poljak, Hanzalius, Horák, Pokorný, Mandíková, Růžička, Kubice, Tulach, Souček

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Zápas se hrál oboustranně ve vysokém nasazení. Útočné akce se přelévaly z jedné strany na druhou. Spousty šancí na jedné i druhé polovině. Krásné góly, výborný výkon rozhodčích, kteří nechávali hře spád. Vývoj utkání jako na houpačce. Ani jeden tým nehrál na remízu. Pro nás ovšem smutný závěr bez bodového zisku. Prohra hodně bolí, těžko se snáší po takovém vývoji. Prohráváš, vedeš a v poslední minutě vše ztratíš. Přitom jsme ještě v posledních vteřinách mohli uhrát alespoň zaslouženou remízu. Dalším minusem zápasu je, že jsme nedostali všechny hráče do hry. Velkým plusem utkání je výkon všech tří rozhodčích.

Mladší žáci

TJ Kunice - Sparta Kutná Hora 3:7 (3:1)

Branky: 17. Fiala, 24. Šebek, 29. Hrubeš - 30., 37., 44., 57., 61. Šálený, 65. Demel, 70. Ostrihoň

Kutná Hora: Markup - Dusil, Jungwirth, Šálený, Ostrihoň, Vlasák, Pokrupa, Kolář, Zdychynec, Hulman, Sýkora, Kolář, Dvořák, Nevlud

Kunice: Zderadičková - Hejnic, Vávra, Vavražovský, Horák, Karo,Venzara, Hrubeš, Muzikář, Fiala, Šebek, Pavlíček

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Výhra se nerodila vůbec lehce. Museli jsme dohánět tříbrankovou ztrátu. V prvním poločase nás domácí svým důrazem a napadáním při rozehrávce donutili k chybám, které potrestali brankou. I tak kluci ve druhém poločase zůstali trpěliví, utkání otočili a s přibývajícím časem mohl zápas skončit i vyšším brankovým rozdílem.

Ostatní zápasy

Starší žáci B: FK Dobrovice - Sparta Kutná Hora B 5:0

Mladší žáci B: FK Dobrovice - Sparta Kutná Hora B 0:7