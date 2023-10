Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z dalších mistrovských zápasů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Starší dorost

Velký Osek - Sparta Kutná Hora 1:6 (0:2)

Branky: 28. Šimon - 3. Schovanec, 30. Beran 53. Moc, 66. Beran, 71. Kubrycht, 80. Beran

Kutná Hora: Pospíšil - Benešovský, Klement, Roman, Marek, Schovanec, Bohatý, Hanka, Vavřík, Beran, Kubrycht, Moc, Růžička, Zadražil

Velký Osek: Melichar - Richter, Svoboda, Myška, Dupák, Hampl, Tůma, Teplý, Koška, Novák, Meloun, Šimánek, Holub, Perl, Meloun, Vostruha, Soboslai, Kubiš

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého a ještě k tomu se přidal v noci déšť a hřiště bylo v nějakých částech pod vodou a kdyby rozhodčí řekl, že se hrát nebude na tomto terénu, tak se nemůžeme ani divit. Ale jsme všichni rádi, že jsme to odehráli. Do utkání jsme vstoupili nejlépe jak mohli, ve 3. minutě jsme z rohového kopu dali na 1:0. Samozřejmě to nám pomohlo do další části utkání, kdy jsme se mohli opřít o standardní situace, ze kterých jsme dali dost gólů. I přesto, že terén byl velmi těžký, tak jsme na útočné polovině vcelku dobře kombinovali a vytvářeli si hodně zajímavých šancí. Ještě v prvním poločase, jsme měli pár výpadků, kdy nás soupeř zatlačil a my byli na špatných místech a nezískávali odražené míče, takže soupeře jsme díky tomu dostali do hry. Druhý poločas jsme přečkali pětiminutovku domácího tlaku a pak si v poklidu dokráčeli k dalšímu vítězství 6:1. Jsme rádi, že jsme toto utkání zvládli a přivážíme si další tři cenné body domů. Příští týden nás čeká doma první tým tabulky, takže v týdnu se budeme chtít co nejlépe připravit a pokračovat dál na vítězné vlně.

Mladší dorost

Stěžery - Sparta Kutná Hora 1:1 (0:0)

Branky: 92. Pácal - 54. Janoušek

Stěžery: Novák - Broulik, Pácal, Říha, Jirout, Špicar, Zvěřina, Formánek, Ficenec, Valenta, Urminský, Doležal, Hlavatý

Kutná Hora: Křivohlavý - Macháček, Musil, Janoušek, Mlčoch, Šťastný, Polívka, Bouma, Bruner, Pešout, Judytka, Kramář, Pištora, Smoček

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Co vám budu vyprávět. Máme za sebou zápas, který jsme snad z devadesáti procent strávili na polovině soupeře a měli šancí, co ne za celou minulou sezonu. Ovšem pozor, nehráli jsme nijak oslnivě. Srážely nás technické chyby, nedůraz a nepřesnosti. A za to jsme byli po zásluze potrestáni vyrovnávací brankou v poslední minutě zápasu. I takové zápasy jsou a naším úkolem je, aby jich do budoucna bylo co nejméně.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - AFK Sadská 0:4 (0:1)

Branky: 2., 55., 80. Steinmetz, 45. Vyleťal

Kutná Hora: Jelínek - Burda, Král Šimon, Štícha, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Skubenych, Zinzer Kryštof, Lhoták, Zinzer Jakub, Král Matyáš, Čáp, Zámostný, Křivohlavý Ben

Sadská: Kvíz - Svoboda, Poláček, Čechrák, Trejdl, Král, Steinmetz, Šubrtová, Zinek, Vyleťal, Kozák, Yamborko, Martínek, Zárubová, Petrus, Záruba

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně. Neaktivně, nedůrazně, bez pohybu. A hosté nás zaslouženě potrestali rychlým gólem. Po hrůzné desetiminutovce jsme se přece jenom zlepšili a vyrovnali hru, ale do pořádného tempa ani tlaku jsme se nedostali. Bohužel ani ve druhém poločase nepřišlo výrazné zlepšení a hosté efektivně trestali naše chyby. Zápas se nám nepovedl, za týden v Českém Brodě to musíme napravit.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - AFK Sadská 6:0 (2:0)

Branky: 8. Kolář, 26. Kolář, 41. Pokrupa, 47. Kolář, 57. Kolář, 62. Ostrihoň

Kutná Hora: Markup - Šálený, Vlasák, Pokrupa, Tvrdík, Kolář, Sýkora, Nevlud, Hulman, Ostrihoň, Dusil

Sadská: Záruba - Košnar, Martínek, Sus, Lugmayer, Vranka, Rohan, Barták, Exner, Král, Buchar, Yamborko, Češek

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Utrápená výhra. Bojovný soupeř, který nám nedal nic zadarmo. Hlavně v prvním poločase jsme se trápili v zakončení. Druhý poločas, byl herně i střelecky lepší.