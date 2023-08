Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu.

Ilustrační foto | Foto: Pavla Hájková

Starší dorost

Velim - Sparta Kutná Hora 2:0 (0:0)

Branky: 69. Luštický, 87. Dočkal

Kutná Hora: Pospíšil - Bohatý, Klement, Schovanec, Chalupa, Zadražil, Benešovský, Provazník, Hanka, Roman, Vavřík, Marek, Bruner, Hlavatý, Kubrycht

Velim: Hrabák - Pych, Pena, Kostelecký, Hoření, Kaňkovský, Chlád, Divecký, Luštický, Mén, Sixta, Dočkal, Veit, Habich, Plaček, Balón

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Takhle těžko se mi snad ještě nehodnotilo utkání. Šedesát minut jsme hráli úžasné utkání. S prvky, které pilujeme. Klukům nebylo skoro co vyčíst. Bohužel nejsme efektivní v zakončení, kdy trefíme tyč, břevno a máme další tři až čtyři dobré šance. Poté, jako kdyby nás někdo vypnul tlačítkem OFF a přestali jsme všechno plnit a soupeře dostali do hry. Soupeř po naší chybě dal na 1:0 a my se už do hry moc nedostali a nakonec prohráli 2:0. Nevím co říct, hrajeme fotbal, chceme hrát. Jen to tam nepadá. Snad už to prolomíme a začneme naplno bodovat.

Mladší dorost

Rychnov n. Kněžnou - Sparta Kutná Hora 1:3 (1:1)

Branky: 24. Bartoš - 22. Pešout, 47., 64. Pištora

Kutná Hora: Křivohlavý - Gottfried, Musil, Pešout, Šťastný, Bouma, Judytka, Zámostný, Langr, Mlčoch, Smoček, Čapek, Macháček, Kotrouš, Polívka, Pištora, Kramář

Rychnov: Kubíček - Sala, Licek, Zahradník, Holásek, Wójs, Flekr, Řičař, Zahradník, Hegedüs, Leimer, Školník, Tarabus, Figl, Bartoš M., Bartoš V.

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Odevzdali jsme po delší době poctivý výkon a zaslouženě vyhráli. Všechno zdaleka ideální nebylo, ale snahu, nasazení a obětavost hráčům nelze upřít. A na těchto základech chceme stavět i nadále.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Rakovník 2:7 (1:3)

Branky: 10.,63. Lhoták – 16.,40. Kubiczka, 29.,77.,80. Bayer, 61. Zátko, 69. Šíma

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Král Šimon, Burda, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Křivohlavý Ben, Lhoták, Zinzer Jakub, Král Matyáš, Zámostný Štěpán, Čáp, Zinzer Kryštof, Holan

Rakovník: Vait - Bayer, Bulíř, Habart, Halíř, Hamouz, Kubiczka, Polák, Pšenička, Šíma, Zátko, Začal, Novák, Meduna, Kučera, Bureš, Bláha

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Hosté vyhráli zaslouženě. Byli lepším a rychlejším týmem. Možná, že kdybychom nedostali smolný třetí gól se závěrečným hvizdem první půle, a hned v úvodu té druhé nešli po druhé žluté kartě do deseti, mohli jsme ještě v utkání hrát vyrovnanou partii. Ale proti velmi silnému soupeři jsme v této situaci už na obrat neměli. Gól na 2:4 po velmi hezké akci vykřesal jakousi naději. Ale další rána do naší sítě utkání již definitivně rozhodla. Dostali jsme facku, která nás snad poučí a v dalším utkání se zase budeme radovat. Společně vyhráváme, společně prohráváme!

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Rakovník 7:6 (4:3)

Branky: 7. Pokrupa, 13. Šálený, 18. Pokrupa, 23. Pokrupa, 45. Ostrihoň, 57. Ostrihoň, 65. Šálený - 18. Honzík, 30. Trejbal, 35. Matějka, 48. Misík, 58. Misík, 67. Matějka

Rakovník: Beneš - Honzík, Vosáhlo, Gonda, Matějka, Bretšnajdr, Trejbal, Šíla, Misík, Šejna, Rys

Kutná Hora: Funda - Jungwirth, Šálený, Ostrihoň, Vlasák, Dvořák, Chernenko, Pokrupa, Tvrdík, Mlejnek, Šťastný, Sokač, Zdychynec

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Utkání velice dobré úrovně. Diváci si určitě přišli na své. Drama až do samotného konce. Celý zápas jsme vedli a soupeř musel stále dotahovat. Pro klidnější dohrání zápasu nám scházelo odskočit soupeři o dvě a více branek.