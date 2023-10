Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Radošovice/Pacov 2:1 (1:1)

Branky: 14. Beran, 84. Kubrycht - 31. Černý

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Roman, Marek, Schovanec, Bohatý, Hanka, Vavřík, Provazník, Kubrycht, Beran, Moc, Růžička, Zadražil, Matz

Radošovice/Pacov: Mojžíš - Brňák, Pelant, Kalaš, Mužík, Dašek, Machota, Pračka, Zdražil, Cibulka, Černý, Pačes, Plíhal, Sojka, Favorskyi, Egert, Pelent

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Vítězná vlna pokračuje! V utkání se nám nedařila tolik mezihra. Jednoduché přihrávky na pár metrů nám létaly daleko od nohy a když jsme dali kvalitní přihrávku, tak nás srazil na kolena první dotek. Ano, byly tam i dobré momenty, kdy jsme si vytvořili řadu šancí. Utkání jsme zvládli hlavně v hlavě, kdy jsme i přesto, že nám to občas fotbalově nevycházelo, šli za vítězstvím, dřeli jsme na hřišti a nechali tam všechno. I taková utkání jsou a je důležité je zvládnout stejně jako tentokrát. Ne vždycky to půjde fotbalově, ale pokud tam bude chuť a hladovost po vítězství, tak ta utkání budeme zvládat stejně. Za to bych chtěl hráče pochválit. Příští týden zajíždíme do Velkého Oseka, kde nás čeká opět sakra těžké utkání. Musíme se na to kvalitně připravit.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Polička 0:0

Polička: Jandera - Dospěl, Fajiman, Báča, Jílek, Trnka, Glänzer, Chmel, Pospíšil, Mládek, Dostál, Karlík, Resler, Filipi, Pavlík, Sedlák

Kutná Hora: Pospíšil - Janoušek, Musil, Smetana, Mlčoch, ś'tastný, Bouma, Polívka, Bruner, Pešout, Judytka, Pištora, Macháček, Kramář, Langr, Hannich

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Hrálo se bojovné utkání na těžkém terénu s houževnatým protivníkem. Musím se opakovat - pokud dostaneme míč na zem a hrajeme svoji hru, nemusíme se bát žádného soupeře. Když ale nakopáváme a ještě uhýbáme ze soubojů, úspěch se nám vzdaluje. Asi jsme si vytvořili o něco víc šancí než soupeř, ale konto obou gólmanů zůstalo čisté, takže remíza je ve výsledku spravedlivá.

I.B třída: Janovičtí střelci se činili. Novák dal čtyři branky, Jelínek hattrick

Starší žáci

FK Bohemia Poděbrady - Sparta Kutná Hora 0:2 (0:1)

Branky: 28. Skubenych, 70. Zinzer Jakub

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Burda, Král Šimon, Tvrdík, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Zinzer Kryštof, Lhoták, Zinzer Jakub, Skubenych, Král Matyáš, Čáp, Holan

Poděbrady: Exner - Drobný, Mikulovský, Bydlák, Kroužil, Martin, Pokorný, Hink, Urban, Točík, Beránek, Ježek, Kovařík, Raul, Swaczyna, Pácha, Vokněr

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Paráda v Poděbradech! Sebevědomý výkon, herně velmi povedený zápas z naší strany. Byli jsme lepším týmem ve všech řadách a nic na tom nezměnilo ani vyloučení našeho gólmana už v padesáté minutě zápasu. I v oslabení jsme domácí přehrávali. Což ocenil po zápase i trenér Poděbrad, který nám "vysekl" velkou pochvalu.

Mladší žáci

FK Bohemia Poděbrady - Sparta Kutná Hora 7:2 (4:0)

Branky: 6. Lenis, 15. Kastner, 20. Vlk, 25. Nezaw, 42. Neagu, 58. Vlk, 60. Vlk - 38. Šálený, 50. Tvrdík

Kutná Hora: Dusil - Šálený, Vlasák, Tvrdík, Kolář, Zdychynec, Sýkora, Dvořák, Nevlud, Jungwirth, Hulman, Markup, Ostrihoň

Poděbrady: Čumurija - Štěpánek, Vaněrek, Vlk, Přikryl, Neagu, Karásek, Kastner, Leins, Černý, Neuzaw, Dimtirov, Križanovič, Krejčí

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Zasloužená prohra, nedokázali jsme se hlavně v první poločase vyrovnat s nasazením domácího mužstva. Kdy nám hlavně v rozehrávce svým napadáním dělali velké problémy. Musíme se z tohoto utkání ponaučit do dalších zápasů.