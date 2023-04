Fotbalové týmy Sparty Kutná Hora sehrály další zápasy svých soutěží.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Spartak Příbram (2:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Výsledky Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 8. - 9. dubna

A tým muži

Sparta Kutná Hora - Spartak Příbram 2:1 (1:0)

Branky: 5. Lib. Křelina, 83. pok. kop Franc – 70. Pavlišta

Kutná Hora: Vágner – Pleva, Nekvinda, Franc, Vokoun – Strnad, Wolf, Piskač, M. Exner – V. Němec (58. Honc), Lib. Křelina (86. Šámal)

Příbram: Bohuslav – Machak (58. Voříšek), Sirůček, Šmejkal (85. Morav), Češka – Drašnar (58. Prokeš), Vochoska, Hančár, Jeník – Pavlišta (85. Nekolný), Berka (55. Dvořáček).

Hodnocení sportovního ředitele týmů dospělých Miloše Maliny: Do konce prvního poločasu jsme měli vést 3:0 a nemusely to být takové nervy do konce. Co jsme nedali v prvním poločase, včetně penalty. Hosté mohli ještě v prvním poločase vyrovnat z brejku, to jsme měli štěstí. Ve druhém poločase už to byl boj, utkání bylo oboustranně i dost tvrdé. Měli jsme dát góly do přestávky a nemuselo k tomu dojít. Jsou to ubojované tři body.

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Povltavská FA 2:2 (1:1)

Branky: 29., 67. Stieber -21. Frohlich, 85.Zrůst

Kutná Hora: Mach - Bohatý (82. Badarau), Mommers, Chalupa, Kapounek, Stieber, Škopek, Beran, Zadražil D., Schovanec (63. Pustovoitov), Dostál

Povltavská FA: Kotrba - Budil (72. Zrůst), Mrázek, Kočí, Černý (72. Tesař), Oswald (62. Jindra), Wachsman, Břečka, Frohlich (62. Šolc), Charvát, Hajnal

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání se mi hodnotí opět velmi těžko. Prvních dvacet minut jsme se hledali, neměli jsme odražené míče, všude jsme byli pozdě. Po inkasovaném gólu jsme se zvedli a převzali otěže hry. Přehráli jsme první tým tabulky. Hráli jsme dominantně na míči a hráli jsme krásný fotbal, na který se dá dívat. Bohužel za stavu 2:1, Matouš Stieber obešel i brankaře a měl před sebou jen prázdnou branku a trefil tyč. Myslím si, že kdyby trefil Matouš branku, tak si to v klidu pohlídáme. Bohužel jsme udělali v 85. minutě obrovské dvě chyby, kdy nepochopitelně přihráváme míč z půlky hřiště malou domů, kde to soupeř zastihl, ale díky bohu nedal a hned při naší rozehrávce uděláme opět stejnou chybu, kterou již soupeř proměnil. Kluci si zaslouží obrovskou pochvalu, kdy jsme dokázali od 20. minuty přehrát ve všech směrech první tým tabulky, ale musíme ty konce si příště pohlídat. Máme se od čeho odrazit a pracujeme dál.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Povltavská FA 0:12 (0:5)

Branky: 25., 33., 40., 78. Andronikov, 12., 27., 57., 79. Hajnal, 45., 67., Sumarta, 58. Bosmans, 77. Šolc

Kutná Hora: Pospíšil - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Hanka, Bruner, Vavřík, Pešout, Provazník, Hlavička, Matz, Hlavatý

Povltavská FA: Hanzlík - Bosmans, Břicháček, Müller, Hajnal, Fafejta, Šolc, Bartoš, Sumarta, Jindra, Charvát, Břečka, Budil

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Zápas byl pouze otázkou skóre.

Starší žáci

STM Mělník - Sparta Kutná Hora 2:10 (1:6)

Branky: 12.,28.,34.,66.,68.Lhoták, 23., 32.Gottfried, 25.Kotrouš, 53.Tvrdík, 56.Švanda

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Ovčačík, Študenc, Tvrdík, Kotrouš, Král, Bohatý, Zámostný Jan, Peroutka, Lhoták, Langr, Štícha, Kramář, Zámotný Štěpán, Gottfried, Švanda, Smoček

Mělník: Řezníček - Pšánský, Tajč, Tomyč, Sýkora, Pilař, Konečný, Tsybulskyi, Sapík, Krejča, Vacík, Fišer, Pukl, Šimon

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Absence nemocných či zraněných hráčů v našem týmu nebyla znát. Utkání jsme zvládli s velkým přehledem. Jsme rádi za velmi pozitivní a aktivní přístup všech hráčů širšího kádru.

Mladší žáci

STM Mělník - Sparta Kutná Hora 1:7 (0:3)

Branky: 55. Pukl - 9., 22, 39., 40., 49. Křivohlavý, 41.Jungwirth, 60. Dusil

STM Mělník: Krejča - Janeček, Chmelík, Pukl, Řezníček, Havelka, Jakl, Tsybulskyi, Sapík, Haidamashchuk

Kutná Hora: Markup - Čáp, Demel, Hulman, Jungwirth, Křivohlavý, Šálený, Sýkora, Dvořák, Ostrihoň, Dusil

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Fotbal na jednu bránu, byla to jen otázka skóre. Vystupňovali jsme výkon ve druhém poločase, ale trápilo nás proměňování brankových příležitostí. Jinak by výsledek skončil dvojciferným číslem.