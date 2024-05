Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 11. - 12. května.

Starší dorost

Radošovice/Pacov - Sparta Kutná Hora 5:2 (3:1)

Branky: 20., 80. Pačes, 36., 42. Hojný, 63. Brňák - 27., 77. Beran

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Rezler, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Beran, Vavřík, Macháček, Čapek, Marek, Chalupa, Moc, Růžička, Kubrycht

Radošovice/Pacov: Mojžíš - Favorskiy, Sojka, Pelent, Mužík, Kaleš, Zdražil, Hojný, Pačes, Babuchna, Štěpánek, Netolický, Egert, Holánek, Brňák, Dašek

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Bohužel jsme anglický týden zakončili prohrou. Vyhrál tým, který si šel víc za vítězstvím. Začátek utkání jsme zvládli, ale co nedáme je otřesné - penaltu, sami na branku… Bohužel pak po naší hlouposti inkasujeme na 1:0 a musíme dotahovat. Vyrovnáme z další penalty a pak opět uděláme individuální chyby, které by neudělal ani hráč v přípravce. Poločas 3:1. Do druhého poločasu musíme pošetřit dva hráče, kteří jedou za A tým, což je taky znát v tomto utkání. Ve druhém poločase si opět vytvoříme šance, snažíme se kombinovat, ale góly dávají domácí. Je fakt hrozné, co mi nedotáhneme do konce. Nakonec prohrajeme 5:2 a chováme se hrozně. Žádná pokora, úcta atd. Hledáme chyby u jiných a nad sebou se nezamýšlíme. Myslíme si, že jsme mistři světa a pak to vypadá jako tentokrát. Bohužel se ukázala únava hráčů. Už toho měli s ohledem na náš anglický týden plné kecky, jak fyzicky tak hlavně mentálně. Lídři týmu nepomohou týmu, když se nedaří a nesnaží se to zvrátit, spíš naopak, nepomohou vůbec a řeší všechno kolem a ne fotbal. Všichni koukáme jak bojuje David Bohatý, který odehrál za B tým mužů čtyřicet pět minut a za nás nastoupil se zraněním. Nikdo mu nepomůžeme. Takhle hrát nemůžeme. Musíme pracovat jako jeden tým. Snad nám odpočinek, který máme příští týden, pomůže a připravíme se na zbytek sezony.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Polička/Bystré 3:0 (2:0)

Branky: 17. Janoušek, 22. Zámostný, 69. Polívka

Kutná Hora: Křivohlavý - Šťastný, Musil, Janoušek, Langr, Polívka, Judytka, Bouma, Smoček, Zámostný, Gottfried, Brejša, Bruner, Kramář, Lhoták, Burda, Zinzer

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Ano, takové výkony bychom si přáli vídat každý týden. I přes mimořádně náročný program (nebo snad právě proto?) a hojné absence (díky klukům ze starších žáků za výpomoc) jsme hostům od počátku dali jasně najevo, že z Hlízova si body neodvezou. Hráli jsme v tempu a s chutí. Vyhovovalo nám, že soupeř chtěl také hrát a nestál zakopaný ve vlastním vápně. Pomohli jsme si standardními situacemi a když soupeř svou jedinou šanci poslal vysoko nad bránu, nebylo o vítězi pochyb.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - FK Bohemia Poděbrady 7:3 (4:1)

Branky: 11., 13., 54., 60. Lhoták, 32., 49. Jakub Zinzer, 30. Peroutka - 16. Točík, 43. Bydlák, 48. Pokorný

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Zinzer Kryštof, Lhoták, Zinzer Jakub, Skubenych, Čáp, Král Matyáš, Holan

Poděbrady: Exner-Pácha, Martínek, Beránek, Pokorný, Točík, Hink, Bydlák, Drobný, Vokněr, Pivarči, Mikulovský, Chonka, Kovařík, Tereshchenko, Raul

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: V pokračování „anglického" dvoutýdne jsme ve středu po průměrném výkonu vyhráli 4:2 v Milovicích (góly Lhoták 2x, Bohatý 2x) a v sobotu přejeli Poděbrady 7:3. V premiéře na výborně připraveném hřišti na Olympii jsme hráli velmi dobrý fotbal, který téměř splňoval naše představy o kvalitní hře. Nerozhodily nás ani neskutečně smolné dva góly, o kterých hosté ani pomalu nevěděli, jak k nim přišli. Okamžitě jsme našli gólovou odpověď a dál jsme velmi výrazně soupeře přehrávali. Utkání by spíše seděl výsledek 10:1 než ten skutečný. Byli jsme na tým pyšní nejen za předvedenou hru, ale i za to, jak zvládli situaci kolem smolných branek. Nikdo nikomu nic nevyčítal, hráči se vzájemně podpořili a jeli dál. Skutečný týmový spirit! „Anglický" dvoutýden bez ztráty bodu.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - FK Bohemia Poděbrady 0:1 (0:0)

Branky: 63. Studený

Kutná Hora: Markup - Vlasák, Kolář, Zdychynec, Sýkora, Dvořák, Jungwirth, Hulman, Ostrihoň, Křivohlavý, Březina, Demel, Nevlud

Poděbrady: Čumurija - Štěpánek, Vaněrek, Vlk, Přikryl, Neagu,Vostruha, Karásek, Leins, Černý, Neuzaw, Dimtirov, Studený, Križanovič

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Výborné utkání od obou mužstvech. Bylo vidět, že se střetla první dvě mužstva tabulky. I přes prohru musím kluky pochválit. Troufnu si říci, že jsme byli celý zápas herně lepším týmem, ale nebyli jsme schopni naši převahu přetavit v branky. Naopak soupeř skóroval po nákopu za naší obranu, kdy útočník soupeře šel sám na našeho brankaře a únik zakončil. Pro fotbalový růst hráčů, co nejvíc takovýchto utkání.

Ostatní zápasy:

Starší žáci B: Sparta Kutná Hora B - FK Pšovka Mělník 3:3

Mladší žáci B: Sparta Kutná Hora B - FK Pšovka Mělník 3:5

Starší dorost B: FK Kavalier Sázava - Sparta Kutná Hora B 4:3