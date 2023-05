Fotbalové celky Sparty Kutná Hora sehrály další porci utkání ve svých soutěžích.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Sokoleč - Kutná Hora (3:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Výsledky Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 29. - 30. dubna.

A tým muži

Sokoleč - Sparta Kutná Hora 3:3 (2:2)

Branky: 15. Skokan, 43., 64. Provazník – 14. Piskač, 30. Lib. Křelina, 65. Němec

Kutná Hora: Malý – M. Čáp, Dostál (77. Mommers), Franc, Pleva – Honc (61. Šámal), Strnad, Piskač, M. Exner – Němec (82. Cimr), Lib. Křelina

Sokoleč: Gabriel (67. Tarr), Snop, R. Hruška, L. Hruška, T. Kozel (58. Hlaváč), Javorek, Trumpus, T. Svoboda, Provazník, L. Svoboda (88. Fink), Skokan

Hodnocení sportovního ředitele týmů dospělých Miloše Maliny: Po prvním poločase jsme měli vést 4:2. Domácí byli rozhodně lepší na míči, techničtější a více drželi balon, naše brejky byly ale opravdu smrtící. Škoda, že jsme je nevyužili více. Domácí těsně před přestávkou svým tlakem srovnali na 2:2. Ve druhé půli se hra překvapivě otočila. My jsme více kontrolovali míč a naopak domácí hrozili z brejků. Postupem času se hra srovnala. S bodem jsme nakonec spokojeni. Kdybychom v prvním poločase proměnili ještě nějakou další naší šanci, mohl se zápas vyvíjet jinak. V závěru šlo o to, že kdo dá čtvrtý gól, vyhraje. Na druhou stranu se jeden bod s nabitým soupeřem počítá.

B tým muži

Sparta Kutná Hora B/Malín - Viktoria Sedlec 7:2 (2:1)

Branky: 40. pok. kop, 45., 49., 70. T. Vojtíšek, 67. Krupička, 75. Henrich, 82. Málek - 37. D. Jiráň, 56. Svoboda

Sedlec: Šilhán (67. Češpiva) - Kubec, Brabec, Fitzbauer (10. Rohan, 46. Koriťák), Průša, Klimpar, Kolda, Hvězda, Svoboda, D. Jiráň, Hyka

K.Hora/Malín: Petrásek - Daniel (46. Vosáhlo), Málek, T. Vojtíšek, Hozman (38. Henrich, 75. Berka), Krupička, Secký, Badarau (38. Auer, 75. Malimánek), M. Barenčík ml., Chylík, Franc

Hodnocení trenéra Tomáše Lhotáka: Zápas se nám povedl hlavně výsledkově. První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Vystřídali jsme už ve 35. minutě, kdy jsme dostali branku na 0:1. Musel jsem udělat nějaké změny, protože tým muselo něco nakopnout. Druhý poločas byl od nás už daleko lepší i když nám pomohlo zranění brankáře, a pak už byl zápas jenom otázkou skóre.

Starší dorost

Dobříš - Sparta Kutná Hora 1:0 (0:0)

Branky: 74. Pustík

Kutná Hora: Mach - Dostál, Mommers, Chalupa, Kapounek (84. Vavřík), Stieber, Škopek, Beran, Zadražil D.(46. Pustovoitov), Schovanec (79. Hanka), Bohatý

Dobříš: Vaněk - Prusík, Petrlík (89. Koten), Škodný, Micka, Rys, Stibor, Hevessy, Maška, Obermajer, Suchan

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Co k tomu říct? Chtěli jsme body už konečně i z venku a opět je nemáme. Začátek utkání se nám povede, máme šest rohů, tři standardní situace a do pokutového území jsme málo draví a nedokážeme z toho nic vytěžit. Potom převzala hru Dobříš a hrála dobře. My byli ukvapení, zbrklí a pokyny, které máme plnit, tak neplníme. Gratuluji Dobříši k vítězství, my se musíme připravit kvalitně na domácí utkání z Pšovkou Mělník.

Mladší dorost:

Dobříš - Sparta Kutná Hora 1:1 (0:1)

Branky: 52. z pen. Krejza - 20. Bruner

Kutná Hora: Pospíšil - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Hanka, Bruner, Vavřík, Pešout, Provazník, Roman, Matz, Beran, Hlavatý

Dobříš: Lohr - Osiakor, Krejza, Hlaváček, Kocián, Netrefa, Karas, Fiala, Klikorka, Matějka, Micka, Rampa, Havelka, Diviš, Koten, Kleibl

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Vezeme bod s nahořklou příchutí. Dostali jsme se díky důrazu v pokutovém území do vedení a hráli se čtvrtým celkem tabulky naprosto vyrovnanou partii. Nedařilo se nám ve středu hřiště, ale vynahrazovali jsme to hrou po krajích. Soupeř si postupně ve své snaze o vyrovnání vytvořil územní převahu, skórovat však dokázal pouze po z mého pohledu po problematické penaltě. My jsme bohužel nedokázali dotáhnout několik slibných protiútoků, museli jsme se tak spokojit s remízou. A hřiště až tak krásné nebylo a ten zámek jindy…

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - FK Pšovka Mělník 1:0 (0:0)

Branky: 61. Lhoták

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Ovčačík, Tvrdík, Janoušek, Kotrouš, Král, Bouma, Študenc, Bohatý, Judytka, Peroutka, Zámostný Jan, Lhoták, Langr, Štícha, Kramář, Smoček

Mělník: Vrňák - Šoltés, Vlastník, Bolek, Brabec, Horák, Jirmus, Vihan, Kořenský, Novák, Walter, Rejzl, Oršulík, Dostál, Goldberg, Zatloukal, Kraj

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Těsně, ale zcela zaslouženě! Už v prvním poločase jsme byli lepším týmem, byť důležitost zápasu nám lehce svazovala nohy. Některé akce jsme řešili příliš zbrkle. Klid nepřinesla ani neproměněná penalta. Od prvních minut druhého poločasu se hrálo většinou na polovině hostů. Naše snaha dát gól byla jasně zřetelná. Uklidnili jsme se, postupně přidávali na tlaku a trpělivě čekali na šanci. Ta nakonec přišla a rozpoutala obrovskou radost na hřišti i v hledišti. Smekáme před týmem jak nedovolil soupeři zahrát do devadesáté minuty jediný rohový kop. Situaci, které jsme se nejvíce ze strany soupeře obávali. Byť po devadesáté minutě dvě takové standardky přišly, bezpečně jsme je odvrátili. Pochvalu zaslouží kluci i za mentální nastavení. I přesto, že jsme nedali rychlý gól, jako v předešlých zápasech, nepanikařili jsme. Velký pokrok. Děkujeme fanouškům a rodičům za velkou podporu. Důležitá výhra, ale čekají nás další těžké zápasy.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - FK Pšovka Mělník 3:4 (2:3)

Branky: 12. a 48. Křivohlavý, 32.Ostrihoň - 2.Janíček, 20., 27., 53., Plašil

Mělník: Januška - Bentsa, Plašil, Bondarenko, Kettner, Janíček, Tvrdík, Hrubý, Sochor, Dau, Berkela, Kořenský, Šín, Štětka

Kutná Hora: Dusil - Markup, Čáp, Demel, Křivohlavý, Šálený, Zdychynec, Sýkora, Vlasák, Ostrihoň, Hulman, Dvořák

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného : Zasloužená prohra. Kluci si nedokázali poradit s důrazným a bojovným soupeřem.