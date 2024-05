Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 4. - 5. května.

Fotbaloví mladší žáci Sparty Kutná Hora | Foto: Sparta KH

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Litol 2:2 (1:1)

Branky: 39. Hanka, 86. Fárka vl. - 34. Janík, 71. Hrabánek

Kutná Hora: Pospíšil - Benešovský, Klement, Rezler, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Beran, Vavřík, Provazník, Macháček, Čapek, Marek, Chalupa, Moc

Litol: Prach - Dvořák, Droberjar, Řehák, Bašus, Rozlivek, Haken, Janík, Fárka, Šimon, Pitra, Rovnaník, Hrabánek

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Nedobytnost na Kaňku stále držíme, ale bod z utkání je málo. Věděli jsme, že soupeř hraje hbitý, rychlý fotbal, kdy nás bude presovat a my budeme muset hrát rychle od nohy. V prvním poločase se nám to dařilo, jen neumíme dotlačit do branky nějaký ten gól. Měli jsme minimálně třicet velkých šancí a myslím si, že kdyby se hrálo do půlnoci, tak další gól stejně nedáme. První poločas snesl vysoké měřítko, hráli jsme rychle. Bylo tam dost krásných kombinací, jen nám chybí zakončení. Soupeř se dostal v prvním poločase dvakrát za půlku a jednou jsme inkasovali, což se nemůže stávat. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit stejně aktivně a dobře jako v první poločase, ale bohužel se nám to nepovedlo, čímž jsme soupeře dostali do hry. Ve druhém poločase hra byla vyrovnaná a šance byly na obou stranách. Konec utkání 2:2. Kdyby byl první poločas 8:1, nikdo neřekne půl slova, bohužel nespadlo to tam a pak se strachujeme, abychom udělali alespoň bod. Opět na Kaňku otáčíme stav z nepříznivého skóre. Musíme si v hlavách lépe nastavit zakončení a příští domácí utkání, které je již ve středu proti Velkému Oseku, zvládnout daleko lépe.

Mladší dorost

Pardubičky - Sparta Kutná Hora 0:0 (0:0)

Kutná Hora: Křivohlavý - Janoušek, Musil, Smetana, Čapek, Šťastný, Judytka, Bouma, Smoček, Balvín, Langr, Polívka, Zámostný, Kramář

Pardubičky: Zerzán - Špiroch, Přiklopil, Dobrovolný, Vencl, Janko, Tuza, Pekárek, Závorka, Malý, Rázek, Richter, Shamshon, Semivan, Mazal

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Další zápas, ve kterém jsme herně dominovali, ale nebyli odměněni vítězstvím. V poslední třetině hřiště se neskutečně trápíme. Na to, jak soupeře přehráváme, si i vytváříme málo šancí. A když, tak neproměníme. Chybí nám Tomáš Bruner, který dokáže převzít zodpovědnost a rozhodovat zápasy. Přesto zůstáváme klidní, naše „lehká jízda" se jen potřebuje obouchat a získat zkušenosti. Nepotřebujeme nutně vyhrávat, ale učit se vyhrávat. Chci tímto celý tým pochválit za velkou snahu a bojovnost. Bohužel jsme přišli o dalšího hráče, když si Patrik „Neřízená střela" Balvín pochroumal koleno. Přejeme brzké uzdravení a děkujeme manželům Judytkovým, kteří se Balvase ujali a postarali se o něj po převozu do nemocnice.

Starší žáci

SK Spartak Příbram - Sparta Kutná Hora 2:3 (1:1)

Branky: 26. Šedivý, 42. Trnka - 4. Lhoták, 59. Tvrdík, 65. Bohatý

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Zinzer Kryštof, Štícha, Skubenych, Lhoták, Křivohlavý Ben, Čáp, Brázda, Holan, Šálený

Příbram: Šmejkal - Chrastina, Kosán, Kožíšek, Sedláček, Kubát, Novotný, Šedivý, Zeybek, Trnka, Nezník, Pitra, Oktábec, Šaroun, Štefan, Šerák

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: V Příbrami jsme sehráli náš herně nejlepší jarní zápas. Zejména v první půli jsme hráli velmi dobře, měli spoustu šancí, ale proměnili pouze jedinou. Soupeř tu svoji ojedinělou využil. Mohl jít dokonce do šaten s náskokem, kdyby náš brankář nechytil přísně nařízenou penaltu. Hned po změně stran jsme po chybě inkasovali podruhé, ale nadšením a pokračováním solidní hry jsme zápas otočili a zaslouženě vyhráli. Vypadá to, že změna rozestavení na 3 – 5 - 2 nám funguje. Poprvé nám to vyšlo ve středu výhrou 4:1 nad Nymburkem a tento výkon nám to jenom potvrdil. Během utkání jsme, když to bylo potřeba, přešli i na 3 – 4 - 3 a i v něm se nám dařilo. Za středu a neděli spokojenost.

Mladší žáci

SK Spartak Příbram - Sparta Kutná Hora 2:8 (1:4)

Branky: 35., 61. Karnoš - 3., 12., 28., 39., 53. Šálený, 8. Ostrihoň, 64. Hulman, 67. Dvořák

Kutná Hora: Dusil - Šálený, Vlasák, Kolář, Zdychynec, Sýkora, Dvořák, Nevlud, Jungwirth, Hulman, Ostrihoň, Markup, Křivohlavý, Demel

Příbram: Bárta - Vokrouhlík, Černý, Mestic, Šedivý, Sýkora, Vochoska, Havlina, Karnoš, Holec, Mestl, Piskač, Pruner, Terš, Vavroušek, Mertlík

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Zápas se musel líbit. Herně chvílemi vyrovnaný zápas. Domácí, možná s jedním z nejmladších týmů v soutěži, předvedli výborný výkon. Své šance ale neproměnili a my jsme byli mnohem produktivnější.

Ostatní zápasy

Starší žáci B: Mnichovohradišťský SK - Sparta Kutná Hora B 4:2

Mladší žáci B: Mnichovohradišťský SK - Sparta Kutná Hora B 5:4

Starší dorost B: Sparta Kutná Hora B - TJ Star Tupadly 9:1