Starší dorost

Sparta Kutná Hora - AFK Pečky 1:4 (1:0)

Branky: 27. Beran - 57. Arazim, 62. Kubát, 73. Ort, 79. Vrba

Kutná Hora: Pospíšil - Benešovský, Musil, Rezler, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Beran, Vavřík, Provazník, Macháček, Čapek, Marek, Kubrycht, Růžička

Pečky: Mašín - Havelka, Müller, Axamit, Nádeník, Majer, Müller, Kozák, Arazim, Kašpárek, Vrba, Kubát, Chrastný, Kaštánek, Hubner, Ort

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Tento zápas je dost obtížné hodnotit. I bez hlavního trenéra Lengála jsme chtěli ukázat fotbalovost a týmovost, která nás tuto sezonu ve většině zápasů zdobila. Bohužel už od prvních minut bylo zřejmé, že se nebude jednat o jednoduché utkání. Po prvním poločase jsme sice vedli po gólu Berana z penalty, ale v naší hře byla spousta nepřesností a málo bojovnosti. O přestávce jsme si řekli, co musíme zlepšit. Bohužel nastal pravý opak a z naší hry nezbylo prakticky nic. Soupeř trestal náš nedůraz a individuální chyby a po zásluze vyhrál 4:1.

Mladší dorost

Dobruška - Sparta Kutná Hora 1:1 (1:0)

Branky: 25. L. Syrovátko - 65. Bouma

Dobruška: Lhotský - Nguyen, Němeček, T. Syrovátko, Domáček, Krunčík, Ludvík, Vystoupal, L. Syrovátko,

Majer, Bláha, Fiala, Piskora

Kutná Hora: Brejša - Šťastný, Musil, Smetana, Čapek, Ovčačík, Polívka, Bouma, Kramář, Zámostný, Langr, Janoušek, Pešout, Judytka

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Zazpívejme si obehranou písničku: jakmile proti nám nastoupí důrazný a poctivý soupeř, máme potíže. Domácí si nedělali hlavu s nějakou kombinací, hráli dlouhé míče do soubojů, které byli schopni vyhrávat, a dostávali se tak do šancí. V poločase jsme prohrávali 0:1, ale nic jsme nezabalili a po pauze šli tvrdě za vyrovnáním. To nám přinesla hezká individuální akce Ondřeje Boumy a zákroky gólmana Matyáše "Jašina" Brejši. Na zvrat už jsme pak neměli broky. V zápase jsme si sice udržovali lehkou územní převahu, jenže daleko nebezpečnější byl soupeř. Vezeme zlatý bod.

Starší žáci

SK Slaný - Sparta Kutná Hora 0:6 (0:4)

Branky: 8. Skubenych, 20., 24., 45. Lhoták, 37. Bohatý, 48. Štícha

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Štícha, Skubenych, Zámostný, Lhoták, Křivohlavý Ben, Čáp, Král Matyáš, Holan, Šálený

Slaný: Martaus - Zelenka, Bauer, Štreba, Lukeš, Sejpal, Tichý, Křepelka, Ugwu, Tyburec, Jandák, Jakab, Řehák, Turza, Zůza

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Na promáčeném hřišti za vytrvalého deště jsme zápas v klidu zvládli. Solidní výkon i v těchto podmínkách. Pohodu v týmu nenarušila ani absence tří hráčů základní sestavy. A my tak mohli oslavit desátý zápas v řadě bez ztráty bodu.

Mladší žáci

SK Slaný - Sparta Kutná Hora 3:5 (3:4)

Branky: 16. Plíva, 18. Habada, 34. Vorlíček - 6. Šálený, 12. Pokrupa, 13.Křivohlavý, 32. Šálený, 45. Křivohlavý

Kutná Hora: Dusil - Markup, Šálený, Sýkora, Dvořák, Zdychynec, Tvrdík, Pokrupa, Kolář, Křivohlavý, Pulkráb, Vaněček, Demel

Slaný: Balda - Nechanický, Uzel, Kubát, Silný, Kubenka, Herink, Tvrdík, Kraus, Vorlíček, Silný, Habada, Plíva, Šefl, Rubeš, Kapusta, Čermák, Novák, Hruška

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Utkání hrané ze velice nepříznivých povětrnostních podmínek. V prvním poločase jsme šli rychle do tříbrankového vedení. Místo, aby nám vedení dodalo více klidu, začali jsem dělat zbytečné chyby, kterými jsme soupeře dostali zpátky do zápasu. Ve druhém poločase jsme sice soupeři odskočili o dvě branky, ale o výsledek jsme se strachovali až do konečného hvizdu.

Ostatní zápasy

Starší žáci B: FC Sporting Mladá Boleslav - Sparta Kutná Hora B 7:0

Mladší žáci B: FC Sporting Mladá Boleslav - Sparta Kutná Hora B 2:5

Starší dorost B: Sparta Kutná Hora B - Malín/Močovice 8:2