Nejmenší proměnou prošla rezerva Čáslavi, do které se přesunuli tři dorostenci. Béčko je vždy odkázané na to, kolik lidí bude moci nastoupit z áčka. A také Vrdy nepřivedly žádného hráče, citelný pro ně může být odchod útočníka Víška ke konkurenci do Hlízova. Právě kádr trenéra Davida Linharta prošel obří obměnou. „Udělali jsme radikální změnu v kádru,“ uvedl kouč Hlízova. Hráči jako Neuberg z Kolína, Dudla z Červených Janovic, Moc z Kutné Hory, Jaroš ze Solnice, útočník Víšek z Vrdů nebo gólman Barták jsou předzvěstí dobrých výkonů a výsledků. Zda tým naplní ambice už bude jen na něm. V kutnohorské Spartě se vyměnili útočníci. Křelina odešel na volný přestup do Velimi, jeho místo zaujal Kacafírek. Zkušenost za zkušenost.

K jakým změnám v kádrech okresních celků došlo a jaké mají cíle před sezonou jsme se ptali zástupců všech pěti týmů v soutěži.

Fotbal Hlízov – trenér David Linhart

Cíle: Příprava byla slušná, trénovali jsme v šestnácti, sedmnácti lidech. Poslední týden přípravy ale odjeli čtyři hráči na dovolenou, většinou ze staršího kádru, nováčci byli v pohodě. Tohle mě štve, proto jsme dělali radikální změnu v kádru. Jsem z toho zklamaný, v prvním kole budeme hodně improvizovat. Cíl je takový, že když budou všichni zdraví, měli bychom být do pátého místa. I když soutěž bude těžká, budou tam samá derby. Chceme být ale v popředí tabulky.

Odchody: Martin Šváb (Bílé Podolí), Tomáš Šváb (Bílé Podolí), Vojtíšek (Malín)

Příchody: Neuberg (Kolín), Dudla (Červené Janovice), Jaroš (Solnice), Víšek (Vrdy), gólman Holý (Býchory), gólman Barták (Čáslav, naposledy chytal za Polepy), Moc (Kutná Hora), Balvín mladší (Kutná Hora)

Slavoj Vrdy – trenér Roman Masopust

Cíle: Ideálním stavem v sezoně by bylo výsledkově zopakovat minulý ročník. Bude to ale hodně těžké vzhledem ke složení týmů v soutěži. I.A třída se zkvalitnila, bude zde více aspirantů na postup. Spousta týmů je posílených, pro nás to bude velký boj.

Odchody: Víšek (Hlízov), Růžička (Záboří n. L.)

Příchody: nikdo

Uhlířské Janovice – trenér Martin Dotlačil

Cíle: Chtěli bychom hrát co nejvýše jako každý rok. Hodně důležité bude chytit začátek sezony, když budeme do první půlky tabulky, bude to dobré. Možná do devátého místa, pro mě osobně by bylo fajn do šestého místa. To by bylo velice dobré. Ale hlavní a první cíl je udržet se v soutěži

Odchody: nikdo

Příchody: gólman Břečka (Říčany)

Sparta Kutná Hora – trenér Pavel Šimáček

Cíle: Aby měli všichni radost ze hry. V minulé sezoně jsme nepoznali mnoho výher, takže teď bychom jich chtěli okusit co nejvíce. Zbytek vyplyne z našich výkonů a výsledků. Chceme se pohybovat co nejvýše, ale jak to bude, to ukáže až samotná soutěž. Bude tam hodně derby zápasů, u nich je to vždy ošemetné. Snad jsme nabrali do sezony nějaké sebevědomí.

Odchody: Moc (Hlízov), Křelina (Velim), dorostenec Benešovský je v jednání do Červených Peček

Příchody: Kacafírek (Červené Janovice), Hradílek (Červené Pečky), řeší se ještě příchod Kulhánka z Červených Peček

FK Čáslav B – trenér Vratislav Junek

Cíle: Cíl je stejný jako loni a to je udržet se v soutěži. Nemáme zbytečně velké cíle. Soutěž se zkvalitnila, budou tam samá derby. Čekají nás silní soupeři.

Odchody: nikdo, Čuchal začne kvůli práci až v průběhu sezony

Příchody: přesunuli se tři dorostenci