Nejlepším okresním týmem je v „poločase“ sezony Hlízov. Získal rovných třicet bodů, je třetí a na vedoucí Úvaly ztrácí pouhé tři body. Jaké jsou tedy cíle před jarní sezonou? „Soutěž je to kvalitní. Pokud se nám podaří skončit do pátého nebo šestého místa, bude to pro nás úspěch. Ale tím, že jsme měli špatnou přípravu a ani jednou jsme nehráli kompletní, to bude složité. Hodně napoví první dvě kola, v nichž máme silné soupeře - doma Kosmonosy B a venku Polaban Nymburk,“ uvedl trenér Hlízova David Linhart.