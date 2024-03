Z Červených Janovic se vrátil brankář Záruba. „Jeho start je nejistý, protože se v přípravě zranil. Nevím, zda se dá do kupy,“ hlesl kouč.

Postavení týmu v tabulce velí poprat se o příčku nejvyšší. „Cíl by asi mohl být postup, ale nějak zásadně se o tom zatím nebavíme. I proto, že máme teď asi pět zraněných a různě to lepíme,“ podotkl Dotlačil. „Někteří by si postup přáli a proto se fotbal také hraje, aby se postupovalo výš a výš,“ dodal kouč Uhlířů.

Takřka ve stejném složení bude s největší pravděpodobností na jaře nastupovat fotbalový tým Kácova. Změny v kádru jsou opravdu jen kosmetické. Mužstvo se zúčastnilo zimního soustředění, kde došlo podle slov trenéra Michala Velikého i na tmelení kolektivu. „Nikdo nový nepřišel. S týmem začal trénovat po dlouhém zranění Tomáš Albrecht, ale uvidíme jak na tom bude,“ uvedl na téma možných příchodů trenér kácovského celku Michal Veliký. „A nikdo také do našeho týmu nepřišel. Akorát jsme přišli o dlouhodobě zraněného Artura Paneho, který nám už chyběl část podzimu a na jaře nám bude hodně scházet,“ lituje hráčské ztráty pro jarní odvety kouč čtvrtého celku tabulky v polovině sezony. Kácov ztrácí na vedoucí Slavii Jesenici pouhých pět bodů a před jarní částí může být i při velkém počtu sestupujících v klidu.

Hru oživili střídající borci, Hlízov nasázel nymburskému Polabanu pět gólů

Veliký se chce na jaře vyhnout stejnému problému, jako tomu bylo loni. „Nechceme dopadnout jako v loňském roce, kdy jsme ze čtvrtého místa po podzimu hráli o záchranu,“ vzpomněl si na nepříjemné chvíle kouč Kácova. „V dnešní době už je složité nutit hráče jen k zimnímu drilu, který je určitě potřeba, protože by účast na trénincích byla určitě nízká,“ má jasno.

Přestože se nováček fotbalové I.B třídy z Červených Janovic několikrát během podzimní části sezony potýkal s malým počtem hráčů, dokráčel k velice solidní páté příčce a zisku třiadvaceti bodů. Červené Janovice přišly o gólmana Zárubu. „Ten se vrátil do Uhlířských Janovic, odkud k nám přišel,“ uvedl hrající mluvčí červenojanovického klubu Tomáš Dudla. „A co se týče příchodů, tak vlastně jen něco málo. Podařilo se nám získat zpět brankáře Petra Honce (naposledy Semice). Jinak nic. Na léto máme něco připravené, ale teď budeme muset dohrát sezonu v tomto počtu, s kluby jsme se nedohodli,“ řekl Dudla.

A co cíle před sezonou? „Chceme vyhrávat každý zápas, konkrétní umístění nemáme. Chceme se pohybovat na špici tabulky,“ dodal Dudla.

Velice dobrou výchozí pozici do jarních odvet, ve kterých se bude ze všech sil bojovat o udržení se v krajské I.B třídě kvůli velkému počtu padajících, mají fotbalisté Sázavy, v polovině sezony šestý celek skupiny D. Dvacet jedna bodů je dobrý počin, rozhodně ale nezaručuje úplný klid a bezstarostné jaro. Kádr hrajícího trenéra Pavla Chuchly doznal jen kosmetických změn.

Jeho družinu také provázejí zranění, čemuž se nevyhnuly ani další celky. „Zranění jako vždy bohužel jsou. Ale snaha je,“ uvedl kouč šestého týmu tabulky, jehož těší návrat uzdraveného Ondřeje Duška. „Jenže nám zase vypadl Šafránek, se kterým nemůžeme počítat. Alespoň zkraje sezony rozhodně ne,“ uvedl Chuchla. „Takže u nás se vlastně skoro nic zajímavého mezi přestupy neudálo a kádr je téměř stejný.“

Ale přece jen mohl jednu posilu ohlásit. Do mužstva přišel sedmadvacetiletý Jan Kolařík z klubu Dukla Jižní Město. „Jedná se o ofenzivního fotbalistu, je to takové křidýlko,“ culil se sázavský kormidelník.

Vrdy schytaly čtyřku, trenér Masopust mluvil o špatných individuálních výkonech

Dvacet bodů a šestý flek. To je vizitka fotbalistů Paběnic, nováčka krajské I.B třídy skupiny C v polovině sezony. Jenže ani to nemusí mužstvu zaručit klidné jaro, neboť jedenáctá Ostrá má šestnáct bodů a kvůli snížení počtu skupiny bude padat třeba pět týmů. Jarní část sezony slibuje drama do posledního kola a Pěběnice na to chtějí být přichystané. I s lehce pozměněným kádrem.

Nováček soutěže získal do svého kádru nové hráče a navíc se uzdravil Martin Výborný. To jsou změny, které hrajícího trenéra Jaroslava Vlacha hodně těší. „Do týmu přišli zatím dva noví hráči - Martin Jenčík z Nových Dvorů a Martin Carda z FK Červené Pečky. Zatím vypadají oba velmi dobře,“ pochvaluje si nové akvizice kouč Paběnic, mimo jiné hokejista extraligového Liberce. „Dále jsem rád, že se k nám postupně připojil Martin Výborný po operaci kolene a pokud mu vydrží zdraví, tak pro nás bude také velká posila,“ přidal Vlach.

Kádr pak opustil jediný borec. „Naopak z týmu odešel Raman Metluhko, který se vrátil do Malína,“ uvedl kouč Paběnic.