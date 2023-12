Jsme po podzimní části se ziskem jednadvaceti bodů spokojeni. Po třetím kole jsme měli nula bodů a kdyby mi někdo řekl, že na konci budeme mít dvacet jedna, tak mu odpovím, že asi spadl hlavou na beton! Mužstvo ale zabralo. Máme zkušené kluky, které nepříjemná situace nerozhodila. Sestava se stabilizovala a trošku jsme změnili rozestavení. Začali jsme pravidelně bodovat. Výsledek je solidní.

Čím si vysvětlujete fakt, že nahoře v tabulce jsou všichni okresní zástupci?

Všichni okresní zástupci jsou v první šestce. Mě to úplně nepřekvapuje. Kácov výrazně a dobře posílil. Červené Janovice jsou ekonomicky silné a koupily hromadu skvělých hráčů. Uhlíři mají asi sto let stejné šikovné kluky a když jsou ve formě, tak hrají výborně. No a my také nejsme žádná ořezávátka. Radost musí mít v okresním přeboru, jinak by jich půlka spadla (smích).

Kouč Vlach chválil posily, exligistu Kolouška, ale také jednou nevybral dobře

Před sezonou kádr doznal několika změn. Jak se posily osvědčily?

Všichni čtyři okresní zástupci v nejnižší krajské soutěži skupině D se namačkali do první šestice v tabulce, což je dobrý počin před jarními odvetami, které slibují velké drama vzhledem k nezvyklému počtu sestupujících celků. Postupně přineseme sondu do všech čtyřech klubů: co stálo za tak úspěšným podzimem, vyhlídky do jara, chystané posily.

Před soutěží jsme přivedli do ofenzivních pozic dva podivné bratry, jejich jméno ani nechci vyslovovat. Ty nám do toho hodili vidle týden před začátkem soutěže. To byl velký problém. Některé stabilní hráče základní sestavy jsme neměli z různých důvodů na začátku k dispozici. První tři kola byla celkem alchymie dát jedenáct hráčů dohromady. Pomohlo nám béčko i dorost. My jsme celé tři týdny nespali a hledali posily. Povedlo se přivést Tomáše Kalinu z Aritmy Praha a Martina Svobodu z Jankova. Oba nám výrazně pomohli. Kalina odehrál šest zápasů, pak šel na operaci ramene. A samozřejmě se do sestavy vrátili naši kvalitní hráči.

Kdo z hráčů vás mile překvapil a od koho jste naopak čekal více?

Nikdo z hráčů mě bohudík nezklamal ani nepřekvapil. Znám jejich možnosti a jsem rád, když jejich výkony nelétají ode zdi ke zdi. Jsem spokojený, když podávají soustavně solidní výkony.

O co nebo o koho se mohl tým opřít, když se mu nedařilo?

Mohli jsme se celou dobu opřít o výkony Vojty Šafránka. Měl vynikající formu ve středu hřiště.

Bude se kádr vašeho týmu v zimní přestávce hodně měnit? Už máte někoho domluveného?

Vrací se po zranění Ondra Dušek. Je to silný a zkušený hráč. Chyběl nám. Chceme přivést jednoho hráče, ale bohužel zatím nevíme koho (smích).

Jaké budou vaše ambice v jarní části sezony?

Naše ambice jsou celkem jasné - zachránit se. Padá minimálně pět týmů a situace v tabulce je komplikovaná. Na sestupových místech jsou mužstva, která určitě budou velice zlobit. Nečeká nás vůbec lehké jaro. Pokud udržíme první šestku, bude to opět úspěch. Záchrana je ale na prvním místě.

