Středočešky druhé nejlepší v zemi

Třebíč – Došly až do finále. Středočeský výběr fotbalistek do čtrnácti let obsadil na celorepublikovém turnaji krajů druhé místo. Nad jeho síly byly v závěrečném utkání dívky z Prahy.

Středočeský výběr fotbalistek do 14 let obsadil na republikovém finále v Třebíči druhé místo. | Foto: SKFS

Vítězky vedle samotného turnaje celkově ovládly ještě dovednostní soutěže a od trenéra ženské reprezentace Karla Rady obdržely také ocenění pro nejlepší brankářku a hráčku turnaje. Turnaje se celkem zúčastnilo osm krajů. Střední Čechy reprezentovaly Eliška Vondrová, Ema Černá, Amálie Koptová, Michaela Hamplová, Nelly Kratzmannová, Tereza Dvořáková, Tereza Kubíčková, Adéla Skuhravá, Barbora Bartáková, Karolína Kuthanová, Kateřina Brejšková, Kristýna Vandasová, Josefa Netušilová, Nikola Pergnerová, Vendula Matoušková.

