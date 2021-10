10. kolo: Zbuzany – Teplice B 2:0 (44. a 75. Hampl), Brozany – Ml. Boleslav B 1:0 (38. Krátký), Dukla Praha B – Jablonec B 0:3 (39. Štěpánek, 55. z pen. Rozkovec, 58. Svrček), Živanice – Bohemians B 0:4 (7. Musil, 42. Zeman, 62. Ugwu, 87. Havránek), Zápy – Liberec B 2:0 (31. Kavalír, 81. z pen. Duben), Pardubice B – Velvary 5:0 (24. Huf, 41. Lee, 69. Řehák, 73. Lupač, 91. Dufek), Přepeře – Ústí n. O. 4:2 (34. Bulíř, 50. Knejzlík, 74. Synek, 86. Kventsar – 10. Souček, 18. Špatenka), Hradec Králové B – Chlumec n. C. 3:3 (27. z pen. Vobejda, 38. Kejř, 69. Firbacher – 41. z pen. Bastin, 56. Samko, 77. Finěk).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.